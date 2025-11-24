Miguel Quintero solicitó a la Fiscalía que le informe si tiene investigaciones abiertas

Medellín, Antioquia

El Juzgado 20 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá tuteló el derecho de petición a el hermano del exalcalde Daniel Quintero Calle, el exconcejal de Medellín, Miguel Andrés Quintero Calle, frente a una inexistente respuesta de la Fiscalía General de la Nación.

El juez determinó que la Fiscalía no dio respuesta de fondo a Quintero Calle frente a información sobre sí él está siendo investigado en alguno de los casos de presunta corrupción, durante la administración de su hermano, Daniel Quintero.

Miguel Quintero solicitó, el 7 de septiembre, que se le indique si su nombre aparece en alguna noticia criminal, indagaciones, investigaciones o procesos penales y que se detalle si es en calidad de denunciante, víctima, testigo, indiciado, investigado, imputado, acusado o condenado, además solicitó el numero de noticia criminal, conocido como (SPOA), el despacho de conocimiento, la conducta investigada y el estado procesal correspondiente.

El juzgado conceptuó que la Fiscalía no entregó una respuesta a la solicitud, por lo que ordenó que al ente acusador cumplir con el requerimiento, aunque recordó que esta respuesta no tiene que ser afirmativa a las solicitudes del peticionario, pero si entregar una respuesta clara, en cumplimiento al derecho de petición.

Mencionado en una audiencia

Miguel Quintero Calle ha sido mencionado, como presunto direccionador de contratos durante la administración de su hermano, Daniel Quintero Calle. Incluso durante la imputación a una exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle y dos excontratistas, en el caso de presunto desvío de recursos a los Bomberos Voluntarios de Itagüí, el fiscal mencionó que una fuente señaló a Miguel Quintero como el hombre que ordenó, por fuera de la administración, la entrega de múltiples contratos a este privado. En este caso, Misael Cadavid, y María Yaneth Rúa; están detenidos en centro de reclusión, a la espera de la audiencia de acusación, que será en el 2026.