Denuncian ante Fiscalía certificados presentados por Leyton Barrios para la rectoría de Uniatlántico

Melissa Obregón, delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, explicó en entrevista con Caracol Radio que, desde la designación de Leyton Barrios como rector, el pasado 27 de octubre, el Ministerio de Educación ha atendido varias denuncias relacionadas con su hoja de vida.

“Hay que señalar que, desde su designación, hemos identificado que una de las instituciones de educación superior que el señor Leyton Barrios presentó como parte de su experiencia docente emitió tres certificaciones distintas entre sí. Finalmente, la Corporación Universitaria Americana aclaró en su certificación más reciente que Barrios no ejerció como docente en aula, sino que estuvo vinculado al área de extensión y proyección social”, explicó la delegada.

Denuncia por presunta falsificación

La situación escaló con la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. Según Obregón, el rector de esa institución interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra personas indeterminadas por presunta falsificación de un documento que habría sido presentado por Barrios como parte de su experiencia laboral.

“Es importante decirle a la ciudadanía que, de confirmarse estos hechos, la situación es realmente lamentable. Existe un documento de denuncia firmado por el rector de la universidad, quien además no es la misma persona que aparece como firmante en la certificación laboral presentada por el señor Leyton Barrios”, afirmó Obregón.

Obregón recordó que el Comité de Credenciales de la Universidad del Atlántico tenía la responsabilidad de verificar la veracidad de los documentos que fueron presentados para la elección del rector.

Según indicó, el proceso debió garantizar una revisión rigurosa, especialmente cuando existen inconsistencias entre certificaciones oficiales.

El Consejo Superior definirá el futuro del rector

La representante de la Presidencia anticipó que el Consejo Superior sesionará hoy a las 9:00 a.m. para analizar la situación. Entre las posibles decisiones está la designación de un rector encargado, así como la revisión del estatus de Barrios como rector designado.

“Esperamos dar el debate sobre las responsabilidades institucionales y determinar qué pasa con el señor Leyton Barrios”, señaló Obregón.

El Gobierno insiste en que se debe revisar a fondo el proceso que habilitó su hoja de vida y definir los pasos a seguir ante las denuncias formales.