Elecciones 2026: Fuad Char confía ganarle a la izquierda en primera vuelta

El rompimiento con Cambio Radical ha llevado a los Char a buscar alternativas para presentar a sus candidatos en las elecciones de octubre. Foto: Colprensa

El excongresista y principal dirigente de Cambio Radical en el Atlántico, Fuad Char, reiteró su llamado a consolidar la unidad de los sectores de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de enfrentar con éxito la contienda presidencial del próximo año.

“Lo que queremos es que todos los antipetristas estemos unidos y el que gane la consulta en marzo será el candidato presidencial. Ojalá eso se cumpla y vayamos en esa línea”, señaló Char Abdala.

El líder político aseguró que confía en que la alianza opositora podrá imponerse desde la primera vuelta, siempre que se mantenga cohesionada y respete los acuerdos alcanzados.

Char afirmó que actualmente se trabaja en la construcción de un mecanismo de selección conjunta, que tendrá como eje una consulta prevista para marzo.

“Hay muchísimos nombres interesantes, muchísimos, pero al final tenemos que escoger cinco, seis, siete que vayan a esa consulta de marzo, esa es la estrategia y es la única, y ahí tendremos un ganador y debemos ganar en la primera”, agregó el empresario.

En ese proceso, explicó, se escogerá al candidato único que representará a los sectores antipetristas.

“Lo fundamental es que se respeten los resultados”, señaló, al destacar que todavía restan algunos meses para afinar la estrategia, pero que observa avances importantes en la mesa de conversaciones.

Candidatos al Senado y la Cámara

El dirigente también se refirió al panorama legislativo y confirmó que el sector de Cambio Radical que orienta en el Atlántico presentará cuatro aspirantes al Senado y tres a la Cámara de Representantes. Entre los nombres mencionados para el Senado figuran César Lorduy, Gersel Pérez y Gonzalo Baute, mientras que para la Cámara la colectividad propondrá a Samir Radi, Estefanel Gutiérrez y Welfrán Mendoza.

Char aseguró que el objetivo es asegurar estas curules en el Congreso como parte de la estrategia para fortalecer la representación regional y consolidar una plataforma política que respalde el proyecto opositor de cara a las elecciones nacionales.