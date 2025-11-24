Mineducación designa inspectora ‘in situ’ para vigilancia en la Uniatlántico: conozca detalles

El Ministerio de Educación designó a María José Benjumea Buelvas como la nueva inspectora ‘in situ’ encargada de acompañar el proceso de vigilancia en la institución.

Benjumea es asesora del ministerio adscrita al despacho del ministro Daniel Rojas. Es filósofa egresada de la Universidad Nacional y especialista en políticas públicas.

¿Qué es lo último que ha dicho el gobernador?

Mientras que el gobernador Eduardo Verano indicó que continúa revisando el proceso de elección del rector Leyton Barrios.

“Queremos rescatar y recuperar todo lo que tiene que ver con la actividad académica de la universidad. Hemos tenido conversaciones con algunos líderes estudiantiles para tratar de entender cuál es la posición de ellos y obviamente avanzar en el proceso. Hay unos requerimientos que se están haciendo de revisión de la escogencia de Leyton Barrios como rector y que están ya en la vía judicial”, dijo Verano.

Cabe señalar que hay una demanda que solicita al Tribunal para que se declare la nulidad de la elección del rector por violación a normas de rango constitucional y legal, suspender provisionalmente la designación mientras se resuelve de fondo el proceso y el nombramiento de un rector encargado hasta que exista sentencia definitiva.