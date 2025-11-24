Alfredo Arias sobre el arbitraje del juego América - Junior: “Hubo penal a Enamorado”

América de Cali y Junior empataron 1-1 en el estadio Pascual Guerrero, en juego que cerró la segunda fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El partido, dirigido por el árbitro Wilmar Montaño, contó con grandes polémicas.

Posterior al encuentro, el técnico del equipo visitante, el uruguayo Alfredo Arias, destacó el desempeño de sus dirigidos, considerando que dominaron en varios aspectos a su rival. De igual manera, se refirió a las acciones polémicas del encuentro.

Montaño convalidó un gol discutido con el que Junior igualó el juego sobre los últimos minutos; entretanto, hay dos penaltis que reclamaron los jugadores del equipo barranquillero en el primer tiempo.

Balance del partido

“Un resultado que lo vinimos a buscar, pero que vinimos a buscar también los 3 puntos, cada que pudimos quisimos los 3 puntos. Adolecimos de definir mal la última jugada, el último pase y eso no nos permitió ponernos en ventaja antes. Creo que superamos en casi todos los ítems del partido al América, siendo América un gran equipo, con muy buenos jugadores, muy bien dirigido, ya saben que tengo un especial afecto por David (González). Teníamos que cuidarnos de ese juego interno que tenían, creo que lo neutralizamos bien y le sacamos las contras precisas. Después se nos lesiona Enamorado y antes de que ellos nos hagan el gol, erramos un gol muy claro. Seguir mirando para delante”.

¿Cómo está Enamorado?

“Enamorado fue golpeado, pero es normal, como es golpeado Barrios, los jugadores habilidosos son golpeados. En uno de esos golpes sufrió, hay que proteger más, sino los castigamos y en los programas se ponen a parar las jugadas y algunos, con camisetas, opinan que no fue penal o falta, en vez de perseguir al infractor, perseguimos al que quiere jugar fútbol. Se supone que el fútbol y el juego, se ha hecho todas las reglas para el que quiere jugar fútbol. En vez de castigarlo desde el comentario y las cosas que se ponen después, la gran mayoría de las veces le pegan a esos jugadores... Enamorado salió lastimado, esperamos tenerlo contra Nacional”.

¿Cómo ha sido el trabajo con Jermein Peña?

“Jermein está volviendo, volvió el otro día en el segundo tiempo, después de la lesión de Báez. Todavía no está al 100%, lo estamos cuidando, el otro día hizo un buen partido y hoy hizo un gran partido”.

¿Qué le dijeron sus analistas del gol, entró o no?

“¿Qué me dijeron? Me dijeron que fue penal, ¿No viste ese penal? ¿El penal no lo viste?, hubo penal a Enamorado, también me dijeron que hubo una sujeción muy ostentosa a Paiva, todo en el primer tiempo. Como todos miramos el partido con la camiseta que tenemos, yo voy a decir eso, nadie de mi equipo osó decirme ‘mira que no fue gol’, lo hubiera mirado con mala cara. El línea es el que mejor está ubicado y el que lo cobra es el línea, y el VAR tiene todas las cámaras para validarlo o no. No fue penal, fue gol”.

Junior de Barranquilla estará visitando a Nacional el próximo miércoles en el estadio Atanasio Girardot. El juego por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales dará inicio a las 8:30PM.