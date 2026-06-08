César Candela: la elección peruana demuestra que no existe un respaldo absoluto a ningun candidato

Un día después de la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa en el proceso de conteo de votos marcado por una diferencia inferior al 1% entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Para entender qué ocurre y qué pasará en esta jornada electoral, Caracol Radio conversó con César Candela, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura de Perú, experto de Gobierno y Políticas Públicas.

Resultado estrecho

Cesar Candela señaló que parte de la tardanza en el cierre del conteo se debe a que “todavía está por darse el resultado que va ingresando desde las zonas rurales del país, con lo cual faltaría ingresar todas las mesas electorales, las actas electorales y también la data que viene desde fuera de nuestro país”.

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“Estimamos que esto obviamente se va a ganar, ya sea para uno o el otro, por un margen muy pequeño. Así que, obviamente, los resultados que se dieron ayer a las cinco de la tarde han sido a boca de urna, una encuesta a boca de urna, es decir, a salida de los votantes. Y de ahí un resultado que fue conteo rápido (…) pero que no reflejan el resultado final”, agregó Candela.

El vicepresidente de la SNCI peruana concluyó estimando que la expectativa es que el resultado deberá conocerse antes de que termine la semana.

¿Destitución o incapacidad moral en el horizonte?

Candela estimó que el relacionamiento que puede llegar a hacerse entre Keiko Fujimori y Vladimiro Montesinos (quien ya está sentenciado y procesado) no supondría un riesgo para la representante del partido Fuerza Popular.

Tras más de 20 días de las elecciones en Perú, la revisión de actas observadas llega al 95 %. Getty Images / Raul Sifuentes Ampliar Tras más de 20 días de las elecciones en Perú, la revisión de actas observadas llega al 95 %. Getty Images / Raul Sifuentes Cerrar

“Más bien sí veo un riesgo en el caso del señor Sánchez, quien sí tiene en este momento un proceso con su hermano por el tema de redireccionamiento de fondos en el caso de destino de fondos que eran del partido”, dijo el experto quien agregó que lo primero debe ser “esperar resultados antes de estar pensando en esa situación”.

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¿Cómo llegó Perú a este punto?

“Yo creo que lo más importante es analizar el fondo del asunto. ¿Por qué estamos en esta situación?. Creo que parte de una reforma política que nos llevó a estar dividiendo el voto en más de 37 candidatos en una primera vuelta y finalmente elegir entre dos candidatos que primero no llega a un resultado de 20% o 17% aproximadamente y el segundo que no tiene el 12% o un poco más”, señaló el analista.

César Candela consideró que esta elección da cuenta de una fuerte división en el país que tiene como conclusión que no existe “un respaldo absoluto. Así que creo que implica una nueva reforma, un análisis muy objetivo, profundo de lo que pasa en el Perú y creo que pasa en varios países de Latinoamérica: ver las necesidades reales de la población”.

Muy igualada, así avanza el conteo de votos en las elecciones en Perú. Foto: Getty Images Ampliar Muy igualada, así avanza el conteo de votos en las elecciones en Perú. Foto: Getty Images Cerrar

Nueva elección en la mira

Candela resaltó que, si bien lo más importante ahora es el resultado de la elección presidencial, no se puede dejar de lado que de los 37 partidos políticos solo 5 cuentan con representación en la nueva Cámara de Senadores y Diputados “y lo que viene, el nuevo reto, son las elecciones regionales y municipales”.

Esta jornada electoral se desarrollará en octubre y se elegirán más de 2.000 alcaldías y 25 gobiernos regionales.

“Esperemos un resultado positivo para nuestro país y por supuesto los mejores deseos en las elecciones que están también en Colombia a la expectativa de nuestra población”, cerró el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura de Perú.

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