Santa Fe vs. Fortaleza: siga EN VIVO la transmisión del partido por cuadrangulares Liga Colombiana

La segunda fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano inicia este sábado 22 de noviembre con el duelo capitalino entre Independiente Santa Fe y Fortaleza, el cual se llevará a cabo en el Estadio El Campín.

Ambos equipos llegan con la necesidad de triunfar, debido a que en sus respectivos debuts perdieron: el León cayó en casa del Atlético Bucaramanga, mientras que Forta lo hizo como local ante Deportes Tolima.

El antecedente más reciente entre ambos conjuntos data del pasado 23 de agosto, cuando Fortaleza se impuso por 2-0 en el Metropolitano de Techo con anotaciones de Jonathan Marulanda y Sebastián Valencia.

