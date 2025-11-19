Una Novena por Bogotá: ¿cuándo será el concierto? Así puede conseguir boletas

Comienzan los preparativos para Una Novena por Bogotá, una iniciativa que surge desde la generosidad y busca recaudar alimentos para las familias que más lo necesitan para estas Navidades

Por cuarto año consecutivo, el Banco de Alimentos se encargará de organizar esta novena, la más grande de la ciudad, y que estará presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Además, contará con grandes artistas que se unieron con la noble intención de apoyar esta iniciativa. Algunos de los invitados son:

La Orquesta Filarmónica de Bogotá

Los 50 de Joselito

V de Vinilo

El año pasado, se agotó la boletería con la asistencia de más de 11 mil personas, alcanzando una recolección equivalente a 86 mil kilos de alimentos. Todo gracias a la participación de miles de ciudadanos y a las generosas donaciones corporativas.

¿Cómo donar?

Como en los años anteriores, las personas que quieran participar deberán donar un mercado. A partir del miércoles 12 de noviembre, los asistentes podrán donar TRES kilos de granos y obtener su entrada en las siguientes Tiendas D1 habilitadas, o directamente en www.tuboleta.com:

San Cipriano

Cantón Norte

Unicentro de Occidente

Tienda Aloha Multidrive

Puente Largo

Alcázares

Perdomo

Madelena

Plaza de las Américas

Tibana Cra. 38

CC. Plaza Imperial

Chicó 93

Andino

Los Cedros

Politécnico

Parqueadero CC Av Chile

“Una Novena por Bogotá es un evento único y muy especial, que nos recuerda que la verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, asegura el Padre Daniel Saldarriaga, Director Ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.