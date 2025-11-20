Cierre de inscripciones deja más de 1.600 comercios buscando apoyo por obras en Bogotá

Colombia

El Distrito confirmó el cierre de inscripciones para acceder a los apoyos económicos dirigidos a comerciantes ubicados en zonas impactadas por obras de gran magnitud en Bogotá. La convocatoria, impulsada bajo la estrategia “Bogotá me apoya durante su transformación”, recibió más de 1.600 postulaciones de micro, pequeños y medianos negocios.

Zonas y sectores con mayor participación

De acuerdo con el consolidado, todas las zonas priorizadas registraron inscripciones, con mayor volumen en estos corredores:

Barrios Unidos – 12 de Octubre

Autosur – Avenida 1.° de Mayo

Avenida 68 en el sector Venecia–Alquería

Calle 43 Sur

Otro tramo de la Avenida 1.° de Mayo

Los sectores económicos que más se postularon fueron:

Hogar y Decoración

Servicios

Alimentos

La secretaria distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López Uribe, destacó que la participación superó las expectativas y reafirma la confianza del sector productivo en las acciones de reactivación.

“Nuestra prioridad es que las y los comerciantes vayan a la par con las transformaciones que vive Bogotá… Estamos llevando a nuestros comerciantes a escenarios de alto nivel, generando oportunidades reales de crecimiento, empleo y reactivación económica”, afirmó.

Primeros resultados: comercios ganan visibilidad

Aunque el proceso apenas inicia su etapa de verificación documental, algunos negocios ya muestran avances en su recuperación gracias a su participación en nuevos espacios de visibilidad.

Ocho comercios fueron parte del Salón Internacional del Automóvil Bogotá 2025, una de las vitrinas comerciales más importantes del país realizada en Corferias. Allí, los emprendedores reportaron ventas, nuevos contactos y mayor exposición de sus marcas.

Karen Sierra, representante de la empresa Modern Home, aseguró que el impacto fue positivo:

“Estamos muy contentos porque generamos ventas… ha sido muy chévere esta oportunidad que nos han dado. Mucha gente viene a ver carros y también ha tenido una muestra de muebles”, dijo.

Los beneficios obtenidos incluyen:

Incremento en ventas e intención de compra

Nuevos contactos comerciales calificados

Acuerdos preliminares con distribuidores

Mayor reconocimiento de marca

Exposición ante decenas de miles de visitantes

Lo que sigue en el proceso

Con el cierre de inscripciones, el Distrito avanza a las siguientes fases:

Verificación documental Validación de requisitos Asignación de apoyos económicos Acompañamiento técnico y comercial Conexión con ferias y vitrinas comerciales

La estrategia está dirigida a comerciantes ubicados en las 12 zonas priorizadas por obras como la Primera Línea del Metro, la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida 68 y la Avenida Caracas, y busca mitigar los efectos económicos mientras avanza la transformación urbana de la ciudad.