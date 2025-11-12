Intervienen Bajo Puente de la Calle 53 con Avenida NQS en Bogotá

Bogotá D.C

El Bajo Puente de la Calle 53 con NQS fue un punto que por años era asociado al arrojo de residuos, inseguridad e insalubridad, de ahí la importancia de que la Alcaldía de Bogotá interviniera este espacio para transformarlo.

“Los bajo puentes eran conocidos por ser oscuros, peligrosos y llenos de basura. Por eso diseñamos un plan para convertir estos lugares en espacios útiles y seguros. Ya intervenimos el de la Calle 45 con NQS, y ahora este, en la Calle 53, da un paso más: tiene dos locales comerciales, un salón multipropósito y un enfoque cultural. Es una intervención mucho más amplia y transformadora”, destacó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Este es el segundo puente de 17 que se tiene previsto entregar la administración local.

“Intervendremos puntos como la Autopista Sur con Avenida Villavicencio, la 63 con Boyacá, la 116 con Novena, la 127 con Boyacá y los dos de la Avenida de las Américas con NQS. Esta obra tuvo una inversión de $1.328 millones, con interventoría, y todo fue hecho completamente nuevo”, indicó la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas.

El DADEP invirtió $1.326 millones de pesos y contó con el apoyo del IDU, la Alcaldía Local de Teusaquillo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Jardín Botánico.

Este puente hace parte de la estrategia distrital “Puentes que unen” que establece que la administración del bajo puente quede en manos de la ciudadanía.

En este caso, la administración del bajo puente fue otorgada por cinco años a la Asociación Cívica Centro Artístico y Cultural Galerías (AsoGalerías CAC 53), una organización sin ánimo de lucro conformada por vecinos que desde hoy, serán los encargados de su conservación, mantenimiento y programación cultural.