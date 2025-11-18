Pico y placa en Bogotá: representante Juan Carlos Wills demandará la medida

ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, anunció que interpondrá una tutela contra la nueva medida de pico y placa para vehículos matriculados fuera de Bogotá, que comenzará a regir el 1 de enero.

La propuesta del Distrito establece que los conductores cuyos carros no estén registrados en la capital tendrán restricciones adicionales, incluyendo los días sábados.

Para Wills, esta decisión del alcalde Carlos Fernando Galán es inequitativa y afecta principalmente a quienes deben ingresar a Bogotá por motivos laborales.

El congresista calificó la medida como una “locura” y aseguró que el Distrito debería incentivar la matrícula de vehículos en Bogotá mediante reducción de impuestos, en lugar de imponer nuevas limitaciones.

“No puede ser que quienes vienen a trabajar tengan que pagar pico y placa solidario porque al alcalde se le ocurrió esta medida. Apenas entre en vigencia, la tutelaremos”, afirmó Wills.

La tutela será radicada una vez la norma entre en vigor, pues, según el representante, la medida genera desigualdad entre los ciudadanos y afectaría especialmente a los trabajadores de ingresos medios y bajos.