La Administración Federal de Aviación alerta a aeronaves por actividad militar en Venezuela

La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a los aviones que rodean la zona a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

El regulador de la aviación norteamericana emitió una advertencia a las aeronaves civiles que transitan por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros que se viven en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó.

Cabe mencionar que este comunicado se emite horas después de que el jefe de estado de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que pronto tendrá una conversación con su homologo Nicolás Maduro para frenar las tensiones que se viven en el Caribe.

Recordemos que desde septiembre las fuerzas estadounidenses han atacado varias embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el Mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de personas.