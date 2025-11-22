Aerolíneas cancelan vuelos de Bogotá a Caracas luego de alerta de seguridad emitida por EE.UU.

Luego que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitiera un aviso que advierte sobre riesgos potenciales para la navegación en el Área de Información de Vuelo Maiquetía, debido al deterioro de la seguridad y al incremento reciente de la actividad militar en esa región.

La Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia Aerocivil ordenó a las aerolíneas colombianas presentar un análisis y planes de contingencia tras el NOTAM de la FAA que advierte riesgos en la zona del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Tras la emisión del NOTAM A0012/25 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la Aeronáutica Civil de Colombia Aerocivil, activó un plan de coordinación inmediata con los operadores aéreos comerciales del país.

Varias aerolíneas han seguido este lineamiento, por ejemplo: la aerolínea Wingo realizó este sábado 22 de noviembre los vuelos regulares a Venezuela, mientras que Avianca suspendió el vuelo que tenía planificado entre Bogotá y Caracas para hoy.

LATAM:

Esta aerolínea canceló el vuelo que tenía programado para mañana a Caracas siguiendo el lineamiento de la Aerocivil de mantener el máximo estándar de protección y mitigación de riesgos para todos los pasajeros y tripulaciones, mientras se gestionaban las implicaciones de la alerta internacional de la FAA. LATAM está monitoreando la situación día a día e informará a los pasajeros directamente de cualquier cambio en su operación.

Ante esta situación, ajena a la voluntad de la aerolínea, y con el objetivo de proteger a los pasajeros afectados, la aerolínea ofrece una de las siguientes alterativas para los viajeros con vuelo en esa fecha:

Cambiar la fecha del vuelo , en la misma cabina, hasta un año a partir de la fecha de compra del tiquete sin penalidades.

, en la misma cabina, hasta un año a partir de la fecha de compra del tiquete sin penalidades. La devolución del dinero pagado por el tiquete sin ninguna penalidad.

pagado por el tiquete sin ninguna penalidad. Solicitar el cambio de ruta con destino final Cúcuta sin cobros adicionales.

con destino final Cúcuta sin cobros adicionales. Estas gestiones pueden efectuarse en la sección Mis Viajes en nuestro sitio web oficial www.latam.com o por medio de nuestra aplicación móvil.

AVIANCA:

Por su parte, Avianca también suspendió los dos vuelos que tenía programados para hoy por ajustes operacionales, uno de ellos estaba previsto para esta mañana a las 7:40am

WINGO Y COPA AIRLINES:

En este caso, Wingo indicó que está evaluando cómo avanzan las condiciones de seguridad para definir la operación para los próximos días, por el momento sus operaciones continúan como venían programadas.