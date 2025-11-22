Aerolíneas internacionales cancelan sus vuelos hacia Venezuela tras alerta de EE.UU.

Seis aerolíneas cancelaron este sábado sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.

España: Iberia

La aerolínea española Iberia ha decidido cancelar sus vuelos comerciales hacia Venezuela. El próximo vuelo desde Madrid con destino a Caracas estaba programado para el lunes.

También, explicó que evaluará la situación en Venezuela para decidir cuándo retoma sus operaciones.

El número de vuelos comerciales de Iberia a Venezuela es de cinco semanales. El viernes y el domingo son los únicos días que no había programados vuelos a ese país.

Portugal: TAP

La aerolínea portuguesa TAP informó que ha decidido cancelar un vuelo programado para hoy y otro para este próximo martes con destino a Venezuela.

Una fuente oficial de TAP precisó en respuesta a EFE que han tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, “en conformidad con las recomendaciones internacionales”.

Advertencia de EE.UU.

Esta decisión es anunciada luego de que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. emitió un aviso pidiendo a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

En su comunicación, la FAA advirtió “sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía”, que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela, que incluye también parte del Caribe sur y oriental.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo”, añade el escrito, que considera que el riesgo afecta también a los aeropuertos y a las aeronaves en tierra en la mencionada región.