Estación intermediaria Avenida Primero de Mayo será un proyecto de renovación urbana en Bogotá

Bogotá D.C

El Distrito anunció la primera obra que se llevará a cabo en el marco del decreto llamado ‘ Proyectos de Renovación Urbana para la Movilidad Sostenible’ (PRUMS)que será la estación de Transmilenio intermedia Avenida Primero de Mayo, ubicada en el sur de Bogotá.

Los PRUMS es una apuesta de la Alcaldía de Bogotá para que los alrededores de las estaciones de Transmilenio y las futuras estaciones de la Primera Línea del Metro sean espacios renovados especialmente con Viviendas de Interés Social (VIS)y Viviendas de Interés Prioritario.

“A partir de estas estaciones es que vamos a ver la nueva Bogotá. A través de los PRUMS van a permitir traer vivienda y conectar la ciudadanía mucho mejor con la actividad económica”, resaltó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Con el trabajo conjunto entre Transmilenio S.A. y las secretarías de Planeación y Hábitat se priorizará el desarrollo urbano hacia las zonas más próximas al transporte público, para que estos espacios sean revitalizados y haya mayor accesibilidad y una movilidad más sostenible.

“Hoy no solo hablamos de buses y estaciones, sino de cómo TransMi alrededor de su infraestructura y de la mano del sector privado impulsa el desarrollo de vivienda, comercio, servicios y mejor espacio público para una ciudad más eficiente y sostenible”, aseguró María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio.

Estos proyectos de renovación pueden desarrollarse en predios públicos del sistema de Transmilenio ya sea estaciones, patios, infraestructuras de soporte o suelos remanentes, o en lotes privados cercanos a los corredores del transporte público.

Lo que busca la Alcaldía con estos proyectos es que los barrios sean más activos, calles sean seguras y haya comercio de proximidad para los habitantes como para los que transcurren con frecuencia la zona.

Proyecto de la estación intermedia Avenida Primero de Mayo

El primer proyecto que se realizará bajo este nuevo esquema de PRUMS será en predios de TRANSMILENIO S.A. junto a la Estación Intermedia Avenida Primero de Mayo , en la troncal carrera 10, localidad San Cristóbal.

Son más de 12.594 metros cuadrados m² de suelo en un lote de 3.527 m² para construir más de 25.000 m² de vivienda, comercio y servicios, es una zona clave donde se conecta la troncal de la Carrera 10, la Primera Línea del Metro y el TransMicable de San Cristóbal.

Transmilenio abre este 21 de noviembre una convocatoria para constructores e inversores interesados en este proyecto para que puedan presentar sus propuestas en el siguiente enlace: https://negocios.transmilenio.gov.co

Igualmente ya avanzan tres proyectos de renovación urbana en predios privados ubicados sobre la Avenida 68 , promovidos por las empresas Arquitectura & Concreto e Inversiones Pactum.

Se construirán edificios de mayor altura, zonas comerciales y mejores espacios públicos.

Entre estos se destaca el proyecto ‘Metrópolis’, que renovará un conjunto residencial construído en la década de los 80 para dar paso a varias torres entre 25 a 29 pisos, con cerca de 2.450 viviendas para la ciudadanía, comercios en losprimeros niveles y espacios comunes.

Este será el primer desarrollo privado impulsado bajo el nuevo esquema de desarrollo urbano de TRANSMILENIO S.A.