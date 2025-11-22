Reacciones de la prensa alemana a sanción a Luis Díaz: “La UEFA suele tratar con crueldad al Bayern”

Luis Díaz recibió una estricta sanción de parte de la UEFA tras su expulsión en el último partido de Liga de Campeones, juego donde el Bayern Múnich derrotó 1-2 al PSG, precisamente con un doblete del extremo guajiro.

La sanción generó gran sorpresa en Alemania y el mundo, principalmente luego de que Vincent Kompany y Christoph Freund anunciarán públicamente que tenían información de que solo recibiría una fecha de castigo.

La prensa alemana también se mostró sorprendida ante el duro castigo para el colombiano, anunciado que el club buscará tomar medidas ante la UEFA para reducir la suspensión; no obstante, los mismos medios no son optimistas de que esto pueda prosperar.

¿Qué dijo la prensa sobre la sanción?

"¡El Bayern de Múnich apelará la decisión de la UEFA contra Díaz!“, tituló el reconocido diario Bild de Alemania, que añadió sobre la molestia de las directivas del club "Los dirigentes del FC Bayern no están nada contentos con esta decisión!“.

“Según información de BILD, el club ha solicitado la justificación oficial del veredicto para emprender acciones legales al respecto”, informa la publicación.

Entretanto, TZ tituló de la suspensión: “Impacto en el Bayern: Comentario sobre la sanción de Luis Díaz por la UEFA Champions League”. El portal de Múnich asegura que la UEFA suele ser muy “cruel” con el equipo bávaro: “el belga (Kompany) de 39 años probablemente no lleva suficiente tiempo en el Bayern como para saber que la UEFA tradicionalmente trata al club con bastante crueldad”.

Por otra parte, t.online también expresa su sorpresa por la sanción al colombiano: "La UEFA suspende a la estrella del Bayern por más tiempo del previsto". , “El colombiano ha sido suspendido por la UEFA por tres partidos, una suspensión superior a la prevista inicialmente por su club”, informa en su contenido.