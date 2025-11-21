Kompany revela cuántos partidos sería la sanción de Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League / Getty Images

Concluido el parón de selecciones por la fecha FIFA del mes de noviembre, los clubes retoman actividades en sus torneos locales y competiciones internacionales.

El Bayern Múnich, por ejemplo, ya tiene a disposición la plantilla completa de futbolistas para preparar lo que será el duelo ante Friburgo por la undécima jornada de la Bundesliga. Se espera que Luis Díaz, luego de brillar en la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Asutralia, comande el frente de ataque junto a Harry Kane.

Precisamente en conferencia de prensa, el entrenador Vincent Kompany aseveró que por ahora no piensa “administrar la carga de trabajo” del guajiro, debido a que “necesitamos de su energía” para el duelo liguero.

"Para Luis Diaz, la gestión de la carga de trabajo es impensable. Tiene que ayudarnos con su energía... Los chicos llegan al partido contra el Friburgo con mucha energía. Queremos ganar", sentenció ante los medios de comunicación.

A Vincent Kompany le preguntaron también por la Champions League, recordando que Bayern Múnich jugará este miércoles 26 de noviembre frente al Arsenal en Londres. Aunque Luis Díaz no estará disponible por sanción, el director técnico reveló que su jugador regresaría antes de lo pensado.

“Mi información es que será un juego (de suspensión). No sé quién deba comunicarme ello, pero lo que tengo entendido y lo que me han dicho en el club es que será solo un juego. Me decepcionaría mucho si no llega a ser así“, comentó para sorpresa de muchos.

Y es que por la gravedad de la lesión que sufrió Achraf Hakimi se esperaba una sanción de al menos dos partidos para Lucho, pero todo parece indicar, según palabras de Kompany y el director deportivo del Bayern, que no será así y se perderá únicamente el partidazo frente al Arsenal.

Basado en lo anterior, Díaz regresaría a competencias europeas el 9 de diciembre, cuando el elenco de Múnich reciba en el Allianz Arena al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, por la sexta jornada de la Champions.