Bayern Múnich buscará reducir la dura sanción de la UEFA impuesta a Luis Díaz

Contra todo pronóstico y a pesar de la confianza que había en el Bayern Múnich, Luis Díaz ha recibido tres fechas de sanción de parte de la UEFA en la Liga de Campeones. El guajiro fue castigado severamente, luego de ver la cartulina roja en el duelo ante el PSG.

Díaz, figura en dicho compromiso con un doblete, fue expulsado por una dura entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi, quien se terminó lesionando el tobillo de la pierna izquierda de consideración, quedando fuera de las canchas durante varias semanas.

Voces oficiales del Bayern, como el entrenador belga Vincent Kompany y el director deportivo Christoph Freund, manifestaron públicamente este viernes que tenían información de que solo recibiría una fecha de castigo, por lo que al conocerse el veredicto, horas más tarde, la sorpresa fue mayor.

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz

Según informó el reconocido diario deportivo alemán Bild, el Bayern Múnich apelará dicha sanción ante la UEFA, esperando que se le pueda reducir en algo el castigo al extremo colombiano.

“Según información de BILD, el club ha solicitado la justificación oficial del veredicto para emprender acciones legales al respecto", informó el medio, que añade: “¡Los dirigentes del FC Bayern no están nada contentos con esta decisión!”.

En la presente temporada, Luis Díaz ha disputado 17 partidos con el Bayern Múnich, registrando 11 goles marcados y cinco asistencias en todas las competencias. Por Champions, Lucho registra tres anotaciones.

De mantenerse la sanción en contra del atacante colombiano, Díaz se estará perdiendo los duelos ante el Arsenal en Inglaterra, Sporting en Alemania y Royale Union Saint-Gilloise, también en Alemania.