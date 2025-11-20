José Pékerman ubica a Colombia a la par de Argentina, como mejores selecciones que dirigió

José Néstor Pékerman, entrenador argentino que dirigió a la Selección Colombia entre 2012 y 2018, recordó con cariño al combinado nacional. Pékerman participó en el Olé Summit, celebrado esta semana en su país.

El entrenador de 76 años participó en un denominado “ping pong”, en charla con el periodista Marcos Sanguinetti, quien le realizó algunas preguntas sobre su trayectoria como entrenador a nivel de selecciones.

Al ser preguntado por las mejores selecciones mayores que dirigió en su trayectoria, Pékerman comentó: “Yo creo que la de Argentina 2006 y Colombia 2014″. Con ambos equipos alcanzó los cuartos de final de ambas Copa del Mundo (Alemania y Brasil).

Don José ve con chances de ganar su primer Mundial a Portugal. “Los favoritos son los que hay que mirarlos con más posibilidades. Dentro de los que no han ganado Mundiales, creo que Portugal puede dar un golpe”, manifestó.

Mientras que uno de sus grandes logros como entrenador es haber compartido con Diego Maradona y Lionel Messi: “Haber visto nacer a los dos mejores jugadores, a Diego y a Messi, haber compartido con tantos jugadores y haber dejado este legado, de algo que parecía imposible”.

José Pékerman también comento que Juan Román Riquelme fue el mejor jugador que dirigió después de Lionel Messi y que la mejor selección juvenil que dirigió fue la de Argentina de 1997, campeona del mundo del Mundial Sub-20 de Malasia.