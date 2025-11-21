Jhon Arias no entraría en los planes del nuevo técnico del Wolverhampton: ¿Adiós a la Premier? . (Photo by Cody Froggatt/PA Images via Getty Images) / Cody Froggatt - PA Images

¡Llegan preocupantes noticias desde Inglaterra! El Wolverhampton estrenará director técnico este fin de semana, luego de que el portugués Vitor Pereira fue acesado del cargo el pasado 2 de noviembre.

El nuevo mandamás en los Wolves es Rob Edwards, recordado exfutbolista de la institución (2004-2008) y entrenador de categorías menores e interino del 2016 al 2019. La misión del británico es salvar al equipo del descenso, recordando que por ahora es colero de la Premier League con apenas 2 puntos.

En este orden de ideas, Edwards asumirá oficialmente este domingo 30 de noviembre, cuando los Wolves rediban en el Molineux Stadium al Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, a partir de las 10 de la mañana, hora colombiana.

Jhon Arias no entraría en los planes del nuevo técnico del Wolverhampton

En la previa del partido válido por la duodécima jornada de la Premier League, la página oficial del campeonato británico realizó un análisis exhaustivo sobre el estilo de juego que propone Rob Edwards, basado en su experiencia previa con el Luton Town, y propuso posibles alineaciones a implementar, al igual que sus jugadores más importantes.

Le puede interesar: Demandan a Kevin Mier por abandonar su casa en México: debe arriendo y se llevó hasta el microondas

Así las cosas, se encontró que el entrenador suele jugar con línea de 5 en defensa y el mediocampo lo alterna con línea de 4 o de 3. Todo depende del rival que vaya a enfrentar y por supuesto la localía.

Respecto a los futbolistas que serían vitales en su esquema, el análisis encontró a tres:

Joao Gomes (volante central)

Jean-Ricner Bellegarde (volante ofensivo)

Hwang Hee-chan (volante ofensivo)

Lea también acá: Kompany revela cuántos partidos sería la sanción de Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions League

Lo anterior deja entrever lo que pueda ocurrir en el futuro con el colombiano Jhon Arias, teniendo en cuenta que no es ubicado en la alineación probable de Edwards para su debut en Premier y los jugadores que le pelean la posición son justamente los imprescindibles del DT: Bellegarde y Hee-chan.

Frente a esto, el exjugador de Santa Fe y América tendrá que luchar fuertemente para ganarse un lugar en el once titular de los Wolves, recordando que en lo corrido de la temporada 2024-25 suma 7 titularidades en 11 duelos posibles (sin goles ni asistencias).

Entérese de: José Pékerman ubica a Colombia a la par de Argentina, como mejores selecciones que dirigió