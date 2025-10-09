El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El futuro de Gaza está en manos de la comunidad internacional: Sandra Borda sobre acuerdo de Trump

La internacionalista, doctora en Ciencia Política y columnista de opinión, Sandra Borda, celebró los avances del nuevo acuerdo de paz impulsado por Donald Trump para poner fin al conflicto entre Israel y Hamás, destacando que el cese al fuego y la retirada parcial de las fuerzas israelíes de Gaza representan “una esperanza real” para la población civil.

En diálogo con 6AM de Caracol Radio, la profesora Borda afirmó que, aunque el acuerdo aún enfrenta múltiples retos, el anuncio marca un punto de inflexión tras meses de violencia extrema que han dejado más de 66.000 víctimas civiles.

“Independientemente de que este acuerdo se convierta en una solución de largo plazo, el solo hecho de anunciar un cese al fuego y una retirada parcial de las fuerzas israelíes es una buena noticia para todos”, afirmó.

La experta explicó que tanto la población de Gaza como la de Israel atraviesan un fuerte desgaste por el conflicto. Recordó que más de 200.000 personas salieron a las calles en Tel Aviv y Jerusalén la semana pasada para exigir el fin de los enfrentamientos.

Un acuerdo por fases: confianza antes del desarme

Según Borda, la estrategia diseñada por Estados Unidos se basa en un plan por etapas, con el objetivo de construir confianza entre las partes antes de abordar temas más complejos como el desarme de Hamás.

“La primera fase busca aliviar el drama humanitario con el intercambio de rehenes y prisioneros. Hamás liberará cerca de 20 rehenes, mientras Israel excarcelará a unas 2.000 personas”, explicó.

Estos primeros pasos, subrayó, son esenciales para crear un ambiente de cooperación mínima. Si las partes cumplen con lo acordado, se avanzará hacia la siguiente fase, centrada en la entrega de armas por parte de Hamás y la garantía de seguridad para Israel.

“Israel no puede salir de esta negociación sintiéndose menos seguro de lo que estaba antes. El desarme es esencial para evitar que lo ocurrido en octubre de hace dos años se repita”, advirtió Borda.

La académica reconoció que esta etapa será “la más difícil”, pues requerirá verificación internacional y mecanismos de cumplimiento robustos, elementos que suelen complicar los acuerdos en Medio Oriente.

“Gaza no estará bajo control de Israel ni de Hamás”

Uno de los aspectos más relevantes del pacto, según Borda, es que la administración y reconstrucción de Gaza no quedará en manos ni de Israel ni de Hamás, sino de la comunidad internacional.

“La autoridad que se construya en Gaza será dirigida por un grupo de tecnócratas y especialistas en política pública designados por organismos internacionales”, explicó.

Para la experta, este cambio representa una oportunidad para debilitar el poder político y militar de Hamás, además de garantizar una reconstrucción transparente con apoyo económico global.

“Quitarle protagonismo a Hamás y dárselo a actores internacionales puede ser el inicio de su debilitamiento, no solo militar, sino político”, añadió.

Borda también recordó que el crecimiento de Hamás fue en parte producto de decisiones del propio gobierno israelí.

“Netanyahu financió inicialmente a Hamás, y eso se convirtió en un error histórico que hoy tiene enormes consecuencias”, señaló.

La comunidad internacional, clave en el futuro de Gaza

La profesora enfatizó que el futuro de Gaza dependerá directamente del compromiso de la comunidad internacional, tanto en el seguimiento del acuerdo como en la reconstrucción del territorio devastado.

“Lo que viene ahora es una fase en la que organismos multilaterales, potencias regionales y la ONU tendrán que garantizar que las promesas se cumplan. Gaza no puede seguir siendo rehén de los mismos actores que han perpetuado el conflicto”, concluyó.

Con el anuncio del acuerdo y la expectativa de su firma formal, la atención mundial se centra ahora en la implementación real de las medidas y en si este proceso, impulsado desde Washington, podrá consolidarse como un paso hacia una paz duradera en Medio Oriente.