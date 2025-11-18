Comité Internacional de la Cruz Roja reduce el 30% del presupuesto y cerrará oficinas en el país

Ayuda humanitaria entregada por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. Foto Cortesía CICR

Colombia

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció una reducción del 30 % en su presupuesto para Colombia en 2026, una decisión que se toma debido a la disminución global de los recursos disponibles para la acción humanitaria.

Cierre de oficinas y reorganización en las regiones

En los próximos meses el CICR cerrará sus oficinas de Apartadó y Pasto.

Además, la subdelegación de Bucaramanga concluirá operaciones y la atención humanitaria del nororiente del país será coordinada desde Cúcuta.

La subdelegación de Cali también cerrará, y se establecerá una nueva oficina en Popayán, desde donde se orientará la acción humanitaria en el suroccidente.

¿Cuál es el impacto laboral y las razones de la reducción?

El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que estas medidas afectarán alrededor de 120 posiciones laborales, y expresó su reconocimiento al personal que ha contribuido durante años a la misión humanitaria.

La organización explicó que el ajuste se da en un contexto contradictorio: mientras las necesidades humanitarias en Colombia aumentan por los conflictos armados y la violencia, los fondos internacionales para responder a estas crisis disminuyen.

¿Qué pasará con las zonas más afectadas por el conflicto?

Pese a estos recortes, la cruz roja aseguró que mantendrá su presencia en las zonas donde la crisis humanitaria es más severa. La organización enfatizó que concentrará esfuerzos en:

• Protección de población civil

• Promoción del derecho internacional humanitario

• Atención a comunidades afectadas por el conflicto armado.

El organismo afirmó que la reorientación busca garantizar la continuidad y sostenibilidad de su labor en el país, aun con recursos más limitados.