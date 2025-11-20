Colombia tiene rival, fecha y hora para su tercer partido en la Liga de Naciones Femenina. (Photo by Santiago Quichimbo/Agencia Press South/Getty Images) / Agencia Press South

¡Se avecina la última salida de la Selección Colombia femenina en este 2025! A finales del mes de noviembre, el cuadro nacional afrontará la tercera jornada de la Liga de Naciones, certamen que otorga los cupos sudamericanos rumbo al Mundial del 2027.

Es preciso recordar que el torneo internacional empezó el pasado mes de octubre y el cuadro nacional se reportó con dos victorias. La primera fue un aplastante 4-1 sobre Perú en el Atanasio Girardot y la siguiente se produjo en condición de visitante por 1-2 sobre Ecuador.

Con lo anterior, Colombia se consolida como la mejor selección del continente al tener puntaje ideal (6 puntos de 6 posibles) en la Liga de Naciones. De mantenerse líder o al menos segunda en la tabla de posiciones, obtendrá tiquete directo a la Copa del Mundo.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina

Pos. País Partidos Puntos Diferencia 1. Colombia 2 6 +4 2. Chile 2 4 +5 3. Argentina 2 4 +2 4. Venezuela 2 4 +1 5. Ecuador 2 3 +3 6. Uruguay 1 1 0 7. Paraguay 2 0 -3 8. Perú 1 0 -3 9. Bolivia 2 0 -9

*Teniendo en cuenta que son nueve selecciones en competencia, cada jornada descansa una. Por dicha razón, Uruguay y Perú tienen un partido menos

Colombia tiene rival, fecha y hora para su tercer partido en la Liga de Naciones Femenina

La próxima salida de la Selección Colombia en la Liga de Naciones femenina será el viernes 28 de noviembre ante Bolivia, en duelo válido por la tercera fecha del certamen.

En esta oportunidad, la Tricolor volverá a oficiar en condición de visitante y lo hará en el Estadio Hernando Siles de La Paz, escenario ubicado a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, a partir de las 4 de la tarde (hora colombiana).

🗓️ 𝗖𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼: 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘃𝘀. 𝗕𝗼𝗹𝗶𝘃𝗶𝗮, 𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝗟𝗶𝗴𝗮 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟲



— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 20, 2025

Este será el último partido que dispute la Selección Colombia en 2025, teniendo en cuenta que en la cuarta fecha (programada para el 2 de diciembre) le corresponde descansar. Frente a esto, volverá a la acción en la fecha FIFA de abril del próximo año.

Bolivia vs. Colombia

Fecha: viernes 28 de noviembre del 2025.

Hora: 4 de la tarde, hora colombiana.

Estadio: Hernando Siles de La Paz.

Mientras que Colombia lidera sin mayores problemas la Liga de Naciones femenina, Bolivia es colera sin punto alguno. En sus dos salidas previas, cayó 0-4 con Ecuador en El Alto y después fue goleada 5-0 por Chile en Rancagua.

