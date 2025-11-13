Titular de Selección Colombia renovó contrato con Cruzeiro Femenino

La generación femenina de la Selección Colombia se potencia cada vez más con el presente de algunas jugadoras en el extranjero, que enriquecen con experiencia, jerarquía y talento al combinado nacional de cara al Mundial en Brasil 2027. Uno de los casos es el de Lorena Bedoya, que debutó en América de Cali y con pasado en Atlético Nacional, Deportivo La Coruña (España), Deportivo Cali, Apollon Limassol (Chipre) y Real Brasilia (Brasil); renovó contrato Cruzeiro.

Bedoya se unió al club en el arranque del año en curso junto a sus compatriotas Gabriela Rodríguez y Lady Andrade, y su nuevo contrato la vincula hasta diciembre de 2027, según lo anunciado por ‘Las Cabulosas’ en su cuenta oficial de ‘X’, a través de la siguiente publicación:

Las actuales subcampeonas del fútbol brasileño no solamente tuvieron motivos suficientes para celebrar, producto de alcanzar la primera final del torneo doméstico en su historia, sino que el club también aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2026. Competencia donde Deportivo Cali llegó a la final, en 2025, y cayó en la tanda de penaltis con Corinthians.

La mediocampista es pieza clave en el esquema de juego de la entrenadora Bárbara Fonseca, quien la utiliza en el medio campo, en una labor mixta.

“Es una alegría inmensa, estoy muy contenta y agradecida por Cruzeiro por querer contar conmigo. Para mí y para mi familia es una felicidad enorme estar en este club.”, explicó Bedoya

“Esperamos darles muchas alegrías porque esta nación se lo merece”, expresó en su video de presentación.

Lorena Bedoya en Selección Colombia

Durante los últimos partidos de la Selección Colombia en las Eliminatorias rumbo al Mundial, Lorena Bedoya fue titular en el equipo del técnico Angelo Marsiglia, donde venció a Perú y Ecuador en las primeras jornadas.

La tercera fecha ante Bolvia, en El Alto, será el viernes 28 de noviembre a partir de las 4:00 pm (hora Colombia).



