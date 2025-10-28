🔴Ecuador vs. Colombia EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina: siga acá el minuto a minuto

Continúa jugándose la <b>Liga de Naciones Femenina en Sudamérica</b>, en esta segunda jornada la Selección <b>Colombia visitará a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado </b>por, ambos equipos van por su segundo triunfo en las eliminatorias al Mundial del 2027.<b>El equipo local llega a este partido tras haber goleado 4-0 a Bolivia</b> en la jornada anterior en El Alto. Tras este triunfo lideran la tabla de clasificación con 3 unidades y +4 en la diferencia de gol, ahora esperan hacerse fuertes en su casa ante las subcampeonas del continente.Colombia, por su parte, debería realizar una excelente Liga de Naciones y porque no quedarse con el primer lugar, teniendo en cuenta que<b> Brasil no disputa esta competencia porque será la anfitriona del Mundial</b>. En la jornada anterior, las dirigidas por <b>Ángelo Marsiglia</b>, le ganaron 4-1 a Perú en el Atanasio Girardot de Medellín.