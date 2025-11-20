Bayern Múnich de Luis Díaz, elogiado por campeón mundial con Alemania, gracias al ‘secreto Kompany’

La temporada 25-26 de Bayern Múnich le regresó la ilusión a los aficionados del conjunto ‘Bávaro’, que previsualizan un gran desenlace en la recta final, pese a que solo han trascurrido cuatro meses desde el arranque. Luis Díaz, uno de los principales refuerzos, refleja su gran adaptación en el club, desde su llegada en julio de 2025, con 11 goles y 5 asistencias, en 1.334′ minutos en cancha.

Su adecuación a los entrenamientos del técnico Vincent Kompany es extraordinaria, considerando las implementaciones en las sesiones que implementó el entrenador belga.

Luis Díaz estuvo cerca de recibir competencia en Bayern Múnich por pedido de Kompany

De acuerdo con la página oficial de 𝗦𝗽𝗶𝗲𝗹𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿, la cuenta especializada en contenido informativo de Bayern Múnich, el DT implementó algunos cambios circunstanciales en sus entrenamientos para la temporada en curso.

El secreto Kompany

1. Muestras de sangre antes y durante los entrenamientos: El club toma muestras de sangre para monitorizar los niveles de lactato y creatina quinasa en tiempo real.

2. Uso de parches color piel en los lóbulos de las orejas: Los jugadores llevan parches para facilitar la toma de muestras de sangre.

3. Monitorización de la carga muscular: El equipo evalúa la carga muscular de cada jugador para ajustar la intensidad del entrenamiento de forma individualizada.

4. Detección temprana de lesiones: La monitorización proactiva permite detectar los primeros signos de lesión y tomar medidas preventivas.

5. Ajuste individualizado de la intensidad del entrenamiento: El equipo ajusta la intensidad del entrenamiento según las necesidades específicas de cada jugador.

Uli Hoeneß on Bayern's season so far and Vincent Kompany: "We are, of course, very, very happy with what we're seeing. I've always said that when you have a team you're very happy with, you can finally sit back and relax in the stands. I recently met Vincent Kompany for dinner…

Uli Hoeneß elogió al Bayern Múnich de Luis Díaz

El campeón del mundo con la Selección de Alemania en 1974 y multi ganador con el conjunto ‘Bávaro’, en diálogo con Bild reflejó su satisfacción al ver jugar al equipo, y lo comparó con el de los años anteriores, tras declarar:

“Estamos, por supuesto, muy contentos con lo que vemos. Siempre he dicho que cuando tienes un equipo con el que estás muy contento, puedes relajarte en la grada. Hace poco cené con Vincent Kompany y le dije: antes, en el minuto 80, deseábamos que el partido terminara pronto. Ahora, en el minuto 80, decimos: ‘Ojalá sigan jugando mucho tiempo, porque es divertidísimo’. Los jugadores se divierten. Los aficionados se divierten. Y nosotros, en la grada, también. Y esa es la situación ideal ahora mismo, la forma en que queremos imaginar al Bayern de Múnich”, explicó.

“Él (Kompany) tiene algunas ventajas (sobre sus predecesores). Por ejemplo, como periodista, tienes que trabajar de verdad. Los entrenadores anteriores siempre te daban temas de conversación durante semanas. Con él no pasa eso, porque quiere hablar de fútbol, ​​y eso es bueno para todo el FC Bayern", finalizó.