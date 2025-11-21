¡Subió! Cotización oficial del dólar en Colombia para HOY, 21 de noviembre, según Banrep

Según Human Rights Watch, una organización internacional creada con el objetivo de defender los derechos humanos de todas las personas alrededor del mundo, el 24 de febrero de 2022, Rusia llevó a cabo una invasión militar a gran escala en Ucrania, llevando a cabo, por más de tres años, ataques que han causado una gran cantidad de muertos y heridos entre la población civil, incluyendo también, ataques indiscriminados que han constituido diversos crímenes de guerra.

Durante dicho periodo de guerra, diferentes países han intentado intervenir para finalizar con la guerra, sin embargo, ninguna nación ha logrado hacerlo con éxito. Pues bien, recientemente, según reveló la BBC, Estados Unidos y Rusia estarían negociando un plan, el cual tendría como fin, finalizar la guerra en Ucrania.

El plan de Estados Unidos y Rusia para acabar la guerra en Ucrania

Frente a esto, la Casa Blanca aseguró la existencia de un plan, estableciendo que la frustración de Donald Trump, era cada vez mayor debido a la negativa de ambas partes por establecer un acuerdo. Sin embargo, por parte de Rusia, aún no se ha confirmado ni negado la existencia de un plan.

Si bien hasta el momento no se tiene certeza de cuáles serían los puntos a cumplir por parte de Rusia, diferentes fuentes, dentro de ellas la agencia internacional ‘Reuters’, habrían establecido que en cuanto a las obligaciones que tendría Ucrania para lograr un acuerdo, se encontraban puntos como ceder a Rusia partes del este del país, reducir a la mitad sus fuerzas armadas, entregar parte de su armamento, reconocer oficialmente el idioma ruso y otorgar protección a la iglesia ortodoxa rusa.

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa estadounidense, que en días recientes había presentado una clara tendencia a la baja, tuvo una leve recuperación, esto luego de que se estableciera en un precio muy cercano a los $3.700 pesos colombianos. Esta recuperación, sería de un valor cercano a los $25 COP, respecto al valor de apertura presentado el día de ayer.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 21 de noviembre, sería de $3.741 pesos colombianos.

Precio del dólar en diferentes ciudades de Colombia

Los valores presentados a continuación, corresponde a un promedio de las transferencias reportadas en casas de cambio y entidades bancarias,por tanto, no corresponde a un valor de referencia como lo es la TRM presentada por el Banco de la República.

Bogotá D.C. — Compra: $3,717 | Venta: $3,845

— | Medellín — Compra: $3,693 | Venta: $3,842

— | Cali — Compra: $3,730 | Venta: $3,875

— | Cartagena — Compra: $3,650 | Venta: $3,910

— | Cúcuta — Compra: $3,675 | Venta: $3,750

