Pilar Solidario de Prosperidad Social espera atender a 3,1 millones de personas en 2026

Medellín

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que para el año 2026 la estrategia Pilar Solidario de esa dependencia del gobierno nacional atenderá a 3,1 millones de adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

Este anuncio lo hizo en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, donde se cumplió una jornada de inscripción masiva para personas mayores en el marco de la campaña Dignidad Mayor.

Cerca de mil adultos mayores se reunieron en el Coliseo Manchester, para recibir la información e inscribirse en este programa para los adultos mayores vulnerables, en un evento que contó con delegados de la Alcaldía de Bello y la gerencia regional de Prosperidad Social.

¿Cómo van las inscripciones en Antioquia?

En este departamento se ha logrado que 117.345 personas mayores estén inscritas para la estrategia de Pilar Solidario. En Bello, donde se cumplió la socialización, se ha logrado la inscripción de 5.655 personas.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dijo que “Venimos a traer dignidad a las personas mayores de Colombia y vamos a avanzar todo lo que podamos hasta el 6 de agosto de 2026, que es el periodo constitucional del gobierno popular del presidente Petro. Esperamos que la Corte nos permita hacer la tarea con plenas herramientas, y que apruebe la reforma pensional y su Pilar Solidario. Lo que hoy se llama Colombia Mayor tiene que volverse universal y tiene que llegar a todos los viejos de Colombia”.

Inscribirse a Pilar Solidario es gratuito

Desde Prosperidad Social insistieron en que la inscripción a esta estrategia es gratuita, no requiere intermediarios y está habilitada en todo el territorio nacional.

“Las personas interesadas que cumplan con los requisitos deben presentar su documento de identidad en las gerencias regionales de Prosperidad Social o en las oficinas del adulto mayor de los municipios”, indicaron desde la entidad.

En la página web de Prosperidad Social, también está habilitada la inscripción.

¿Qué busca esta estrategia?

Desde Prosperidad Social indicaron que se pretende ampliar el acceso a apoyos económicos para la población mayor más vulnerable.

En el presente, Colombia Mayor avanza en el cumplimiento del compromiso del gobierno nacional, en donde las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años que pertenecen al programa comenzaron a recibir 230 mil pesos.

En diciembre se efectuará el ciclo 12 de Colombia Mayor

La entrega del último ciclo de este año, de esta estrategia, será entre el 17 y el 31 de diciembre.

Se espera que cerca de 3 millones de beneficiarios reciban cada uno un total de 230 mil pesos, como incentivo económico para cubrir algunas necesidades básicas.