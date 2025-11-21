Ciudades capitales se sumarán a demanda interpuesta por alcaldía de Medellín por crisis de la salud

Medellín

Tras una reunión extraordinaria con secretarios de salud de más de 25 ciudades para evaluar la grave crisis financiera y operativa de la Nueva EPS, Asocapitales confirmó que iniciarán su adhesión a la acción popular interpuesta por la Alcaldía de Medellín, con el fin de exigir al Gobierno Nacional y a las EPS el pago de las millonarias deudas que hoy ponen en riesgo la atención en salud en todo el país.

La acción popular, admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, fue presentada en mayo para obligar al Gobierno a ponerse al día con hospitales y clínicas. Aunque el Tribunal ordenó mediante medida cautelar garantizar los pagos, la Alcaldía de Medellín asegura que el plazo se incumplió, lo que motivó la apertura de un incidente de desacato. Con ese antecedente, la administración invitó a todas las capitales a sumarse, argumentando que la crisis ya es estructural y de alcance nacional.

Afectaciones en el sistema de salud

La situación de la Nueva EPS ha desbordado la capacidad de respuesta del sistema urbano. La entidad, que tiene 11,7 millones de afiliados, pasó de adeudar $5,42 billones en 2022 a $21,37 billones en marzo de 2025, acumula 22 millones de facturas sin auditar por $22,1 billones y enfrenta fallas contables, suspensión de servicios y ruptura en los suministros de medicamentos.

Bogotá reportó 1.943 quejas por fallas entre enero y septiembre de 2025, y su deuda con la red pública aumentó de $35.000 millones a más de $90.000 millones, lo que ha obligado a aplicar restricciones en urgencias y cirugías. La capital también está asumiendo el 16 % de las atenciones hospitalarias de otras regiones, que representan el 40 % de la carga en urgencias.

En Valledupar, la red hospitalaria opera al límite y está recibiendo pacientes del sur de La Guajira, el sur de Bolívar, el Magdalena y los 25 municipios del Cesar.

La Secretaría de Salud de Cali también alertó sobre interrupciones de tratamientos, hospitales sin recursos y tensiones crecientes en los servicios de urgencias.

Mientras que, en Medellín, la administración distrital ha invertido 400 mil millones de pesos para fortalecer la red pública ante la falta de atención en los servicios de salud de la ciudad.

Ante este panorama, Asocapitales definió dos líneas de acción: iniciar la adhesión colectiva a la acción popular presentada por Medellín y presentar ante las Altas Cortes una solicitud de declaratoria de estado de cosas inconstitucional en salud.

Las ciudades advirtieron que la crisis está comprometiendo tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental; está saturando los hospitales públicos y está disparando tutelas y quejas. Por ello, reclamaron una respuesta inmediata, articulada y basada en evidencia por parte del Gobierno Nacional.