¿Ya cobraste el subsidio del programa Colombia Mayor? Conoce el nuevo monto y cómo reclamarlo

Los adultos mayores inscritos en el programa Colombia Mayor recibirán a partir de este mes un incremento significativo en su auxilio económico, pasando de $80.000 a $230.000 pesos. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) informó que los pagos correspondientes al mes de octubre comenzarán a entregarse desde este jueves 30 de octubre, beneficiando a miles de adultos mayores en todo el país.

Formas de pago

El subsidio se entregará bajo dos modalidades:

Dispersión bancaria: para quienes tienen cuentas activas o productos de banca digital con el Banco Agrario.

para quienes tienen cuentas activas o productos de banca digital con el Giro directo: disponible a través de SuperGIROS, Efecty y Banco Agrario, según el canal asignado a cada beneficiario.

Los beneficiarios pueden consultar su canal de pago y el estado de su transferencia en el siguiente enlace oficial del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Horarios de pago

SuperGIROS: del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2025, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m .

del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2025, de . Efecty: del 30 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

del 30 de octubre al 14 de noviembre, de Banco Agrario: del 30 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Pagos a través de terceros

El pago del subsidio mediante un tercero solo podrá realizarse con poder autenticado ante juez o notario. El apoderado deberá presentar:

Su cédula original y la del beneficiario. Fotocopia de la cédula del titular del programa. Copia del poder original, con vigencia no mayor a 120 días desde su autenticación.

Puntos y canales de atención

Los beneficiarios pueden comunicarse para más información al 605 339 9421 o escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co. También pueden acudir a los siguientes puntos de atención: