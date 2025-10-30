Barranquilla

¿Ya cobraste el subsidio del programa Colombia Mayor? Conoce el nuevo monto y cómo reclamarlo

Desde este jueves 30 de octubre comienzan los pagos del programa Colombia Mayor, que trae una buena noticia para los beneficiarios: el subsidio aumenta de $80.000 a $230.000 pesos.

Adulto mayor dando la mano a una trabajadora de SuperGIROS y al lado el logo de Colombia mayor y unos billetes colombianos (Fotos vía Getty Images y programa de Colombia Mayor)

Valentina Utria

Los adultos mayores inscritos en el programa Colombia Mayor recibirán a partir de este mes un incremento significativo en su auxilio económico, pasando de $80.000 a $230.000 pesos. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) informó que los pagos correspondientes al mes de octubre comenzarán a entregarse desde este jueves 30 de octubre, beneficiando a miles de adultos mayores en todo el país.

Formas de pago

El subsidio se entregará bajo dos modalidades:

  • Dispersión bancaria: para quienes tienen cuentas activas o productos de banca digital con el Banco Agrario.
  • Giro directo: disponible a través de SuperGIROS, Efecty y Banco Agrario, según el canal asignado a cada beneficiario.

Los beneficiarios pueden consultar su canal de pago y el estado de su transferencia en el siguiente enlace oficial del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Más información

Horarios de pago

  • SuperGIROS: del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2025, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Efecty: del 30 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
  • Banco Agrario: del 30 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Pagos a través de terceros

El pago del subsidio mediante un tercero solo podrá realizarse con poder autenticado ante juez o notario. El apoderado deberá presentar:

  1. Su cédula original y la del beneficiario.
  2. Fotocopia de la cédula del titular del programa.
  3. Copia del poder original, con vigencia no mayor a 120 días desde su autenticación.

Puntos y canales de atención

Los beneficiarios pueden comunicarse para más información al 605 339 9421 o escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co. También pueden acudir a los siguientes puntos de atención:

  • Alcaldía Distrital de Barranquilla: Paseo Bolívar, local contiguo a calle 34 N° 43–31.
  • Alcaldía Metropolitana: calle 49 N° 8A sur – 15, barrio Las Cayenas.
  • Alcaldía Suroccidente: carrera 21B N° 63–06, barrio Los Andes.

