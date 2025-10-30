¿Ya cobraste el subsidio del programa Colombia Mayor? Conoce el nuevo monto y cómo reclamarlo
Desde este jueves 30 de octubre comienzan los pagos del programa Colombia Mayor, que trae una buena noticia para los beneficiarios: el subsidio aumenta de $80.000 a $230.000 pesos.
Los adultos mayores inscritos en el programa Colombia Mayor recibirán a partir de este mes un incremento significativo en su auxilio económico, pasando de $80.000 a $230.000 pesos. El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) informó que los pagos correspondientes al mes de octubre comenzarán a entregarse desde este jueves 30 de octubre, beneficiando a miles de adultos mayores en todo el país.
Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Formas de pago
El subsidio se entregará bajo dos modalidades:
- Dispersión bancaria: para quienes tienen cuentas activas o productos de banca digital con el Banco Agrario.
- Giro directo: disponible a través de SuperGIROS, Efecty y Banco Agrario, según el canal asignado a cada beneficiario.
Los beneficiarios pueden consultar su canal de pago y el estado de su transferencia en el siguiente enlace oficial del Banco Agrario: https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx
Más información
Horarios de pago
- SuperGIROS: del 30 de octubre al 14 de noviembre de 2025, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Efecty: del 30 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Banco Agrario: del 30 de octubre al 14 de noviembre, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.
Pagos a través de terceros
El pago del subsidio mediante un tercero solo podrá realizarse con poder autenticado ante juez o notario. El apoderado deberá presentar:
- Su cédula original y la del beneficiario.
- Fotocopia de la cédula del titular del programa.
- Copia del poder original, con vigencia no mayor a 120 días desde su autenticación.
LEA TAMBIÉN: ANI inspeccionará zonas con alto riesgo de inundación en el Canal del Dique este 30 de octubre
Puntos y canales de atención
Los beneficiarios pueden comunicarse para más información al 605 339 9421 o escribir al correo auxiliosadultomayor@barranquilla.gov.co. También pueden acudir a los siguientes puntos de atención:
- Alcaldía Distrital de Barranquilla: Paseo Bolívar, local contiguo a calle 34 N° 43–31.
- Alcaldía Metropolitana: calle 49 N° 8A sur – 15, barrio Las Cayenas.
- Alcaldía Suroccidente: carrera 21B N° 63–06, barrio Los Andes.