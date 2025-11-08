Árbitro de PSG vs. Bayern Múnich reveló por qué expulso a Luis Díaz en Champions League / Getty Images

La expulsión de Luis Díaz en la Champions League, luego de una entrada desde atrás contra Achraf Hakimi, continúa dando de qué hablar en territorio europeo. En esta oportunidad, se dio a conocer un video en el que Maurizio Mariani, árbitro del partido PSG vs. Bayern Múnich, explica la razón que lo llevó a mostrarle la roja directa al colombiano.

Es preciso recordar que la controvertida acción se produjo en el tiempo de reposición de la primera parte, justado cuando el marcador iba 0-2 en favor de los alemanes, gracias al doblete de Lucho.

Luis Díaz y su expulsión en PSG vs. Bayern Múnich por Champions League. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images) / Stuart Franklin Ampliar

Árbitro de PSG vs. Bayern Múnich reveló por qué expulso a Luis Díaz

En las últimas horas, el ‘Canal +’ publicó un fragmento de video en el que se observa a Mariani dialogando con los capitanes Joshua Kimmich y Harry Kane sobre la expulsión de Luis Díaz.

Se puede ver a los futbolistas recriminándole al juez central por una decisión que les pareció “exagerada”, pero este les respondió que el guajiro fue sumamente imprudente en su barrida, a pesar de que no tenía, según su opinión, la posibilidad de robarle el balón a Hakimi.

“Viene desde atrás... Chicos, viene desde atrás y no tiene ninguna posibilidad de alcanzar el balón. Por eso hice eso (expulsarlo)”, fueron las palabras del colegiado italiano, que tuvo que recurrir al VAR para rectificar su decisión inicial de solo mostrar la amarilla.

Luis Díaz salió expulsado del partido tras una fuerte falta sobre Achraf Hakimi / Getty Images / Soccrates Images Ampliar

Consumada la decisión de Maurizio Mariani, ahora tan solo resta esperar por los partidos/el partido de suspensión que deba cumplir Díaz en la Champions. Es seguro que no estará disponible para el duelo frente al Arsenal (26 de noviembre), mientras que la duda pasa por el enfrentamiento del 9 de diciembre contra Sporting de Lisboa.

