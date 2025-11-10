Luis Díaz, junto a Mbappé, Haaland y Kane, como los máximos goleadores de ‘las 5 grandes’ de Europa

La temporada de Luis Díaz, encaminada a ser la más goleadora en su carrera, continúa reflejando el extraordinario presente que atraviesa con Bayern Múnich. Con 11 goles y 5 asistencias en 1.334′ minutos en campo, ‘Lucho’ es el segundo máximo goleador de la Bundesliga con 6 tantos, detrás de Harry Kane, con 13.

El colombiano espera superar su marca en la Liga de Portugal, 21-22, cuando convirtió 14 anotaciones, antes de partir rumbo a Liverpool, en enero de 2022.

Máximos goleadores de las 5 grandes ligas de Europa

De acuerdo con la estadística de Data Foot, la plataforma de estadísticas online, el rendimiento de Luis Díaz lo posiciona en el cuarto puesto de los máximos artilleros, considerando las 5 ligas de Europa, catalogadas como las más competitivas (Francia, España, Italia, Alemania y Portugal).

El colombiano solamente es superado por figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane. Además, el promedio de gol por minuto para Luis Díaz es de 78 ‘.

Tabla de goleadores en Europa: temporada 25-26

¿Qué sigue para Luis Díaz en Bayern Múnich?

Luis Díaz, quien ya salió campeón en Alemania de la Supercopa, en el arranque de la temporada, espera conservar el invicto del conjunto ‘Bávaro’, de 17 compromisos durante la fecha 11 de la Bundesliga, que será después del parón FIFA, el sábado 22 de noviembre a partir de las 9:30 pm en Allianz Arena.

En Champions, Díaz se perderá el próximo partidazo frente a Arsenal, producto de la expulsión ante PSG, cuando marcó el doblete del triunfo, en Francia, y regresará a la acción cuando su equipo reciba a Spoting de Lisboa, del samario Luis Suárez. Este encuentro será el 9 de diciembre por la fecha 6.

Rendimiento completo de Luis Díaz en Bundesliga