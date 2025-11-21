“Mateus Uribe está pidiendo selección”: El Pulso del Fútbol

Atlético Nacional volvió a vencer a América de Cali, esta vez, en el cuadrangular A de la fase final por Liga Colombiana, donde comparte la cima tras la primera jornada con Junior de Barranquilla, que venció a DIM en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Andrés Mateus Uribe Villa, con pasado en Envigado, Tolima, América de México, Porto, Al-Sadd, entre otros, marcó el gol de cabeza y le dio la victoria 1-0 en Medellín al conjunto verdolaga, tras el preciso centro de Marlos Moreno.

El mediocampista que ha sido tenido en cuenta para la Selección Colombia de mayores, sobre todo en procesos bajo la dirección del técnico José Pékerman. En su rendimiento con la Selección Colombia, Uribe registra 62 partidos, 6 goles y 2 asistencias desde su posición como pivote central, considerando también sus cifras con el DT Néstor Lorenzo y Reinaldo Rueda.

¿Mateus Uribe para la Selección Colombia?

Durante la más reciente edición del programa El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, el debate inició encaminado hacia la primera victoria antioqueña en cuadrangulares, y el periodista deportivo, Steven Arce, planteó:

“Matheus Uribe ha sido fundamental. En el partido de ida por Copa, en el partido de vuelta, y ahora en cuadrangulares", inició explicando.

“Contra el América hemos visto la mejor versión de Matheus Uribe, que creo que está pidiendo selección. Al menos que se le revise partido tras partido porque ahí tenemos 2 jugadores que no andan muy bien. Lerma ha venido levantando, pero Richard Ríos ha venido dando papaya”, añadió Arce.

El panelista que lo acompañó durante el programa, José Alberto Ortiz, experto en dirección y gestión deportiva, apoyó la idea de su compañero y agregó:

“Para él es bueno porque ha hecho parte de los procesos, pero es un hombre que puede aportarle al equipo nacional”, aseguró.

Una vez finalizó el programa, Richard Ríos rompió el cero durante el partido entre Benfica y Atlético Club de Portugal, y anotó de cabeza el primer gol de la clasificación 2-0 en Copa, a la ronda 5.

Esta fue la primera anotación del antioqueño con ‘As Águilas’, y con una asistencia que consiguió en las jornadas previas, cada vez se consolida más en el fútbol portugués.

