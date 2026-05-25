El Pulso del Fútbol, 25 de mayo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
¿Le gustó la lista de 26 de Colombia? El Pulso del Fútbol, 25 de mayo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Steven dijo: “Yo a Mina no lo hubiera llevado, me parece que Yerson Mosquera es menos aparatoso y tiene también juego aéreo. Castaño me parece que lo llevan en coche, esos son los dos que no me gustaron”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que la calificación es de 9 o 9.5 porque no se discute mucho. El único que no creo que se lo merece es Castaño, hicieron todo para llevar a Sebastián Villa, y al final era un problema”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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