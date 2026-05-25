Selección Colombia vs. Canadá en el partido amistoso del 14 octubre en la fecha FIFA / Colprensa

¿Le gustó la lista de 26 de Colombia? El Pulso del Fútbol, 25 de mayo de 2026 00:00:00 45:17 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la convocatoria de 26 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Steven dijo: “Yo a Mina no lo hubiera llevado, me parece que Yerson Mosquera es menos aparatoso y tiene también juego aéreo. Castaño me parece que lo llevan en coche, esos son los dos que no me gustaron”. Sobre el tema Steven agregó: “Creo que la calificación es de 9 o 9.5 porque no se discute mucho. El único que no creo que se lo merece es Castaño, hicieron todo para llevar a Sebastián Villa, y al final era un problema”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube