El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2026
El Pulso del Fútbol analiza el presente de los clubes colombianos en Libertadores y Sudamericana.
“El mejor colombiano en Copas Conmebol” El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el campeonato de Premier League del Arsenal, tras el empate del Manchester City ante Bournemouth. César dijo: “Arsenal campeón, ese pecho frío ganó la Premier League. Y usted destaca a Guardiola, que ganó muchos títulos, aunque muchas personas que no entienden, dicen que es una mentira”. Sobre el tema Steven agregó: “Una Premier en seis años, el señor Guardiola se demoró nada en ganar su primera Premier”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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