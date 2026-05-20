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20 may 2026 Actualizado 19:17

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El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza el presente de los clubes colombianos en Libertadores y Sudamericana.

Hugo Rodallega / Getty Images

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“El mejor colombiano en Copas Conmebol” El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2026

“El mejor colombiano en Copas Conmebol” El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el campeonato de Premier League del Arsenal, tras el empate del Manchester City ante Bournemouth. César dijo: “Arsenal campeón, ese pecho frío ganó la Premier League. Y usted destaca a Guardiola, que ganó muchos títulos, aunque muchas personas que no entienden, dicen que es una mentira”. Sobre el tema Steven agregó: “Una Premier en seis años, el señor Guardiola se demoró nada en ganar su primera Premier”.

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