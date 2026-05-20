“El mejor colombiano en Copas Conmebol” El Pulso del Fútbol, 20 de mayo del 2026 00:00:00 47:40 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el campeonato de Premier League del Arsenal, tras el empate del Manchester City ante Bournemouth. César dijo: “Arsenal campeón, ese pecho frío ganó la Premier League. Y usted destaca a Guardiola, que ganó muchos títulos, aunque muchas personas que no entienden, dicen que es una mentira”. Sobre el tema Steven agregó: “Una Premier en seis años, el señor Guardiola se demoró nada en ganar su primera Premier”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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