MEDELLIN, COLOMBIA - MAY 7: Players of Medellín pose for a team photo prior to a Copa CONMEBOL Libertadores group A match between Independiente Medellín and Flamengo at Unidad Deportiva Atanasio Girardot on May 7, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images) / Vizzor Image

¿No somos tan malos como decíamos? El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2026 00:00:00 44:36 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el grupo de jugadores que se han reunido para el campamento de la Selección Colombia. César dijo: “Hoy zona mixta en Guarne, hablamos con Camilo Vargas y Gustavo Puerta, quien creo que va a estar en la convocatoria de 26”. Sobre el tema Steven agregó: “Está próximo a reunirse con el grupo que ya está en Guarne, Juan Camilo Portilla. Tendría que estar en los convocados, para mí, tiene que ir”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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