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21 may 2026 Actualizado 20:17

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El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades de clasificar de los clubes colombianos en torneos Conmebol.

MEDELLIN, COLOMBIA - MAY 7: Players of Medellín pose for a team photo prior to a Copa CONMEBOL Libertadores group A match between Independiente Medellín and Flamengo at Unidad Deportiva Atanasio Girardot on May 7, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)

MEDELLIN, COLOMBIA - MAY 7: Players of Medellín pose for a team photo prior to a Copa CONMEBOL Libertadores group A match between Independiente Medellín and Flamengo at Unidad Deportiva Atanasio Girardot on May 7, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images) / Vizzor Image

MEDELLIN, COLOMBIA - MAY 7: Players of Medellín pose for a team photo prior to a Copa CONMEBOL Libertadores group A match between Independiente Medellín and Flamengo at Unidad Deportiva Atanasio Girardot on May 7, 2026 in Medellin, Colombia. (Photo by Daniel Gallo/Vizzor Image/Getty Images)
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¿No somos tan malos como decíamos? El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2026

¿No somos tan malos como decíamos? El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el grupo de jugadores que se han reunido para el campamento de la Selección Colombia. César dijo: “Hoy zona mixta en Guarne, hablamos con Camilo Vargas y Gustavo Puerta, quien creo que va a estar en la convocatoria de 26”. Sobre el tema Steven agregó: “Está próximo a reunirse con el grupo que ya está en Guarne, Juan Camilo Portilla. Tendría que estar en los convocados, para mí, tiene que ir”.

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