El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2026
El Pulso del Fútbol debate sobre las posibilidades de clasificar de los clubes colombianos en torneos Conmebol.
¿No somos tan malos como decíamos? El Pulso del Fútbol, 21 de mayo del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el grupo de jugadores que se han reunido para el campamento de la Selección Colombia. César dijo: “Hoy zona mixta en Guarne, hablamos con Camilo Vargas y Gustavo Puerta, quien creo que va a estar en la convocatoria de 26”. Sobre el tema Steven agregó: “Está próximo a reunirse con el grupo que ya está en Guarne, Juan Camilo Portilla. Tendría que estar en los convocados, para mí, tiene que ir”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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