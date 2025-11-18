Matheus Uribe sobre su deseo con la Selección Colombia: “Estar en el Mundial”

¡El Verdolaga ha tenido un buen semestre en el fútbol colombiano! Atlético Nacional clasificó a los cuadrangulares de la Liga Colombiana tras ocupar la tercera casilla con 37 unidades y también avanzó a la final de la Copa Colombia, luego de eliminar al América de Cali (6-3), en el marcador global.

Justamente, ‘La Mecha’ será su primer rival en la fase final del campeonato, en Grupo A. Junior, con quien fue derrotado (1-2) en la última fecha, e Independiente Medellín, con el que deberá disputar la final de la Copa, serán sus rivales en el camino rumbo a una nueva final.

Atlético Nacional eliminó a América y habrá clásico paisa en la final de la Copa Colombia: resumen

𝐄𝐥 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐝𝐨 🤝



¡Así vivimos la #CopaBetPlayDIMAYOR 2025 entre sus Fases decisivas!



Gracias a todos los clubes que participaron y felicidades a los finalistas.



Nos vemos en la 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🤩#LoDamosTodo ⚽️ pic.twitter.com/1NIrqARGgk — DIMAYOR (@Dimayor) November 17, 2025

“Es un premio ir a la selección”

En la mañana de este martes 18 de noviembre, Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, asistió a la rueda de prensa previo al inicio de los cuadrangulares, y aseguró que sueña con regresar a la convocatoria de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026. Además, analizó a los rivales del Grupo A y destacó el buen nivel con el que llega el club a esta instancia decisiva.

Le puede interesar: Fixture de Atlético Nacional para cuadrangulares de la Liga Colombiana: Fecha, hora y rivales

Matheus inició analizando a sus rivales de cuadrangulares, con los que ya ha disputado varios partidos: “Es un grupo interesante, tenemos grandes rivales que están haciendo las cosas bien. Creo que Medellín, que fue el primero del todos contra todos, sabemos lo que representa ese partido para nosotros contra nosotros. Entonces no va a hacer ningún partido fácil, será muy disputado tanto Medellín, América como Junior. Ya vimos en la fecha pasada el partido con Junior allá en Barranquilla. Creo que va a ser un estilo similar, equipos grandes con experiencia, que los pequeños detalles van a marcar el rumbo del partido”.

“El equipo está haciendo las cosas bien, la energía está muy bien y obviamente llegar a una etapa donde todo empieza de 0, pero sabes que has hecho las cosas muy bien en los partidos anteriores, da para que estés motivado, para que la hinchada esté motivada e ilusionada y eso nos da un punto muy alto para arrancar”, destacó el volante.

Lea también: Periodista que atacó a Alfredo Morelos tras clasificación de Nacional, tuvo consecuencias laborales

Sobre volver a lucir ‘La Tricolor’

Por último, aseguró que sueña con volver a representar a Colombia: “Para mí, siempre estará el sueño de ir a una convocatoria, de estar en el Mundial, claro que siempre va a estar. Soy muy coherente con mi presente, sé que tengo que mentalizarme en estas finales con Atlético Nacional, cada día tratando de dar lo mejor, pero obviamente en la cabeza siempre estará la selección, todo jugador quiere estar. Yo creo que es un premio ir a la selección y uno siempre está mentalizado en cualquier momento volver”.

Vea acá la rueda de prensa completa de Matheus Uribe