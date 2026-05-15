La Final: ¿Tolima o Nacional? ¿Santa Fe o Junior? El Pulso del Fútbol, 15 de mayo del 2026 00:00:00 45:02 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Diego Rueda hablaron sobre las mejores selecciones que disputarán el Mundial. Diego dijo: “Para mí hoy Francia es el mejor equipo del Mundo en los 26 convocados para el torneo. No hay duda de eso”. Sobre el tema César agregó: “Cuando uno tiene tanto nivel, algunos jugadores se quedan por fuera, es imposible tener a todo el mundo contento. Uno de los ejemplos es el caso de Griezmann”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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