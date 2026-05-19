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19 may 2026 Actualizado 19:49

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El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la convocatoria de Portugal, rival de Colombia en el mundial.

Roberto Martínez, técnico de Portugal / Getty Images

Roberto Martínez, técnico de Portugal / Getty Images / Omar Vega

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Tolima, Santa Fe, Millonarios, América ¿A cuál le irá mejor hoy? El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2026

Tolima, Santa Fe, Millonarios, América ¿A cuál le irá mejor hoy? El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las selecciones favoritas al Mundial de este año. Steven dijo: “Brasil en este momento no es ni la sombra de antes, Argentina en los últimos partidos lo ha hecho ver mal. Veo otros equipos mejor como Inglaterra o Francia”. Sobre el tema César dijo: “Usted dice que Francia va a ganar de lejos el Mundial, quiero verlo. A Ancelotti le están dando palo en Brasil por la convocatoria de Neymar y la no convocatoria de Joao Pedro”.

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