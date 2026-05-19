El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la convocatoria de Portugal, rival de Colombia en el mundial.
Tolima, Santa Fe, Millonarios, América ¿A cuál le irá mejor hoy? El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las selecciones favoritas al Mundial de este año. Steven dijo: “Brasil en este momento no es ni la sombra de antes, Argentina en los últimos partidos lo ha hecho ver mal. Veo otros equipos mejor como Inglaterra o Francia”. Sobre el tema César dijo: “Usted dice que Francia va a ganar de lejos el Mundial, quiero verlo. A Ancelotti le están dando palo en Brasil por la convocatoria de Neymar y la no convocatoria de Joao Pedro”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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