Tolima, Santa Fe, Millonarios, América ¿A cuál le irá mejor hoy? El Pulso del Fútbol, 19 de mayo del 2026 00:00:00 48:27 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las selecciones favoritas al Mundial de este año. Steven dijo: “Brasil en este momento no es ni la sombra de antes, Argentina en los últimos partidos lo ha hecho ver mal. Veo otros equipos mejor como Inglaterra o Francia”. Sobre el tema César dijo: “Usted dice que Francia va a ganar de lejos el Mundial, quiero verlo. A Ancelotti le están dando palo en Brasil por la convocatoria de Neymar y la no convocatoria de Joao Pedro”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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