Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 may 2026 Actualizado 20:40

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
El Pulso del FútbolEl Pulso del FútbolProgramas

El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza las polémicas arbitrales de las semifinales en el FPC.

Nacional vs Tolima y Junior vs Santa Fe: ¿Cuándo se juegan las semifinales vuelta de Liga Colombia? / Colprensa

Nacional vs Tolima y Junior vs Santa Fe: ¿Cuándo se juegan las semifinales vuelta de Liga Colombia? / Colprensa

Nacional vs Tolima y Junior vs Santa Fe: ¿Cuándo se juegan las semifinales vuelta de Liga Colombia? / Colprensa
Añadir Caracol Radio en Google
¿Están decidiendo los árbitros la final de Liga? El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2026

¿Están decidiendo los árbitros la final de Liga? El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2026

00:00:0054:08
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las declaraciones del jugador del Tolima, Sebastián Guzmán, luego del triunfo de Nacional. Steven dijo: “No estoy diciendo que lo salgan a quemar ante el público, pero son desafortunadas. No se puede decir una cosa por la calentura y después salir a retractarse de sus palabras”. Sobre el tema César agregó: “En el comunicado casi que ratifica lo que había declarado, no quedó muy bien parado. En medio de todo no fue una disculpa, hay que hacerse cargo de sus palabras”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir