Nacional vs Tolima y Junior vs Santa Fe: ¿Cuándo se juegan las semifinales vuelta de Liga Colombia? / Colprensa

¿Están decidiendo los árbitros la final de Liga? El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2026 00:00:00 54:08 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las declaraciones del jugador del Tolima, Sebastián Guzmán, luego del triunfo de Nacional. Steven dijo: “No estoy diciendo que lo salgan a quemar ante el público, pero son desafortunadas. No se puede decir una cosa por la calentura y después salir a retractarse de sus palabras”. Sobre el tema César agregó: “En el comunicado casi que ratifica lo que había declarado, no quedó muy bien parado. En medio de todo no fue una disculpa, hay que hacerse cargo de sus palabras”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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