El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2026
El Pulso del Fútbol analiza las polémicas arbitrales de las semifinales en el FPC.
¿Están decidiendo los árbitros la final de Liga? El Pulso del Fútbol, 18 de mayo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre las declaraciones del jugador del Tolima, Sebastián Guzmán, luego del triunfo de Nacional. Steven dijo: “No estoy diciendo que lo salgan a quemar ante el público, pero son desafortunadas. No se puede decir una cosa por la calentura y después salir a retractarse de sus palabras”. Sobre el tema César agregó: “En el comunicado casi que ratifica lo que había declarado, no quedó muy bien parado. En medio de todo no fue una disculpa, hay que hacerse cargo de sus palabras”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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