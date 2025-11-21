Leopoldo Munera anunció que respetará la decisión del Consejo de Estado que anula su nombramiento

A través de un video, Leopoldo Múnera anunció que respetará la sentencia proferida por el Consejo de Estado que anula su nombramiento como rector de la Universidad Nacional.

Sin embargo hizo varios reparos a la decisión que tomó el Consejo de estado sobre su nombramiento.

“Considero que fue muy laxo con el Consejo Superior que designó a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia y muy estricto con el Consejo Superior que designó a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia.”

¿Quién será el nuevo rector de la Universidad Nacional?

Ahora la responsabilidad sobre el nombramiento del rector, le corresponde al Consejo Superior Universitario en concordancia con las dos sentencias proferidas por el Consejo de Estado.

Estas consisten en que no hay restablecimiento del derecho en el caso del profesor Ismael Peña y en la que declara la nulidad del nombramiento en el caso de Múnera.

“El equipo directivo de la Universidad Nacional llama a la comunidad universitaria a asumir este futuro inmediato con tranquilidad y con calma, que podamos debatir sobre la sentencia y sobre lo que nos espera en la universidad, (…). Hay un proyecto diferente de universidad andando que incluye el proceso constituyente, el cual es muy importante para la democratización del gobierno y la vida universitaria. Si hemos tenido tantos problemas en los últimos meses y en los últimos semestres, es porque la democracia universitaria es débil y la comunidad tiene la obligación de consolidarla”, agregó Múnera.