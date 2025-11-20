Consejo de Estado anula elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional

JUSTICIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la resolución por medio de la cuál se nombró a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia para el periodo 2024-2027.

Según el alto tribunal, el proceso de designación del rector había concluido el 21 de marzo de 2024, fecha en la que el Consejo Superior Universitario nombró inicialmente a José Ismael Peña Reyes. Por lo tanto, cualquier actuación posterior no podía modificar ese acto definitivo, amparado por la presunción de legalidad.

“El Consejo Superior aplicó de manera indebida el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, que permite corregir irregularidades dentro de una actuación administrativa, pero únicamente antes de que se expida la decisión final. En este caso, el trámite ya había culminado con la designación del rector Peña", indica la corporación.

En consecuencia, el tribunal concluyó que el máximo órgano de dirección universitaria actuó sin competencia al dejar sin efectos el primer nombramiento “so pretexto de corregir una irregularidad” y proceder a una nueva elección.

La Corporación recordó que solo la jurisdicción contencioso administrativa puede desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos, incluidos los de elección.

Elección de rector de la UNAL: Consejo de Estado declara que elección de Ismael Peña fue legal

De otro lado, el pasado 04 de septiembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió negar una demanda que buscaba la nulidad de la elección de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional era ilegal.

Frente a esta demanda, la corporación aseguró que la elección de Peña fue legal y apegada a las normas de esa institución educativa.

“La Sala de lo Electoral concluyó que se respetó el resultado de la consulta previa realizada a la comunidad académica y que el método de votación con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes se adoptó con las mayorías requeridas y, además, se aplicó en debida forma” indicó la corporación.