“Usan la Universidad Nacional para lo que no es”: profesor denuncia vandalismo indígena en Bogotá

Dos motocicletas fueron incineradas dentro del campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá el pasado 23 de septiembre, tras un enfrentamiento entre presuntos encapuchados y personal de vigilancia.

El profesor Diego Torres calificó el hecho como grave y pidió a los estudiantes alejarse del área de la Facultad de Sociología, solicitando además la evacuación del campus.

Según los primeros reportes sobre el incidente, el conflicto se originó después de que guardias impidieran el ingreso de jóvenes que practicaban parkour días antes.

Por su parte, la Universidad rechazó los actos violentos y anunció acciones legales, reiterando su compromiso con la seguridad y el respeto en la comunidad universitaria.

En este contexto, Torres pasó por los micrófonos de 6AM para ampliar la información sobre este y otros casos de violencia y los avances en materia de investigación.

Noticia en desarrollo....