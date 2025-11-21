Grupo Argos recibe 493.000 millones de pesos tras proceso de recompra de acciones de Cementos Argos

Grupo Argos informó que recibió COP 493.000 millones como resultado de su participación en el proceso de readquisición de acciones de Cementos Argos, mecanismo que cerró el pasado 7 de noviembre y que hace parte de la distribución de beneficios obtenidos tras la desinversión en Summit Materials.

En septiembre de 2025, la empresa había solicitado a la administración de Cementos Argos elevar a consideración de la Asamblea de Accionistas una propuesta para distribuir parte de los recursos generados con la venta de su participación en Summit Materials realizada en febrero.

La operación registró aceptaciones por más de 65,6 millones de acciones, equivalentes al 5% del total en circulación de Cementos Argos, y se ejecutó a un precio de COP 13.659 por acción. La participación de inversionistas institucionales e individuales, según la compañía, reafirmó la confianza del mercado en la estrategia de largo plazo tanto de la cementera como de su matriz, Grupo Argos.

La venta de los activos en Summit Materials representó para Cementos Argos un ingreso cercano a USD 2.875 millones, que se suman al valor generado en 2024 por la combinación de sus activos en Estados Unidos con la misma compañía. En total, las dos operaciones —la integración con Summit Materials y la posterior venta a Quickrete— aportaron cerca de USD 4.100 millones a la cementera.

Grupo Argos indicó que los recursos recibidos se destinarán a reducir su endeudamiento neto, lo que le permitirá fortalecer su posición financiera y avanzar en su estrategia corporativa. La empresa destacó que esta operación se articula con iniciativas como Sprint, de Cementos Argos, y EnergizarC, de Celsia, enfocadas en mejorar la liquidez bursátil, optimizar la estructura de capital e impulsar la creación de valor para los accionistas.

Según la compañía, la recompra también contribuye a dinamizar el mercado de valores colombiano, revelar valor para los accionistas y mantener una gestión disciplinada del capital, orientada a equilibrar solidez financiera y retorno sostenible.