Golpe histórico en Buenaventura: la Policía incauta 14 toneladas de cocaína

El cargamento, avaluado en más de $380 mil millones, quedó bajo custodia de las autoridades.

En un operativo sin precedentes en la última década, la Policía incautó 14 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura, marcando uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en la historia reciente del país.

El cargamento, proveniente del norte de Colombia y con destino a Países Bajos, fue detectado por la Dirección de Antinarcóticos debido a sus labores de perfilación y verificación realizada por un inspector y un binomio canino que examinaron tres contenedores. Uno de ellos, contaminado, escondía la droga mezclada con yeso para evitar su detección.

Según información preliminar, el envío pertenecería a organizaciones narcotraficantes con presencia en la región. La operación evitó la circulación de 35 millones de dosis e impactó sus finanzas en más de 388,9 millones de dólares, según cálculos oficiales.

Récord histórico en Buenaventura

El operativo se suma a una tendencia al alza en los decomisos del puerto: a la fecha, allí se han incautado 39,7 toneladas de cocaína, un aumento del 59% frente al año anterior.

El director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano, destacó la importancia del golpe:

“Con esta incautación evitamos que millones de dosis llegaran a mercados internacionales. Este resultado reafirma nuestro compromiso en la lucha contra el narcotráfico y la afectación a las finanzas criminales”.

A nivel nacional, en lo corrido del año, la Dirección de Antinarcóticos suma 422 toneladas de cocaína incautadas en diferentes operaciones.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades relacionadas con narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167.