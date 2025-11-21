Valle del Cauca instala su primer Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria

Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria en el Valle del Cauca.

Quedó instalado el primer Comité Departamental de Desarrollo Rural y Reforma Agraria, un espacio que busca articular esfuerzos, vigilar la implementación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y garantizar la participación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, el reto va más allá de la entrega de tierras. “La Reforma Agraria no es solo entregar tierra; es acompañar a los campesinos con proyectos productivos, dignidad y seguridad”.

“La Agencia Nacional de Tierras está entregando predios que, en muchos casos, no tienen condiciones dignas para vivir. Este Comité permitirá hablar de una reforma integral, no solo de propiedad”, afirmó la gobernadora.

La mandataria también expresó inquietudes sobre decisiones recientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), especialmente por la asignación de predios sin considerar su vocación productiva ni las necesidades de las comunidades.

Desde la ANT, Adolfo Guevara, coordinador territorial en el Valle, aseguró que el Comité será clave para hacer seguimiento a cada solicitud de predio presentada por asociaciones campesinas y grupos étnicos. “Aquí se evaluarán los predios y se tomarán decisiones articuladas con los comités municipales”, explicó.

Comunidades ven el Comité como una oportunidad para ser escuchadas

Para Isabel Muñoz, de la Cooperativa CodeAgro, el Comité permitirá exponer la realidad histórica del campo vallecaucano:

“Los campesinos no hemos recibido tierras como sí ha ocurrido con comunidades indígenas y afro. Este Comité va a reflejar nuestras problemáticas y nuestros proyectos”.

Desde Yotoco, el campesino Heiner González destacó que este mecanismo ayudará a coordinar el desarrollo agropecuario:

“Es la forma de articular el trabajo que se requiere para lograr la reforma agraria que Colombia necesita”.

La procuradora Ambiental del Valle, Lilian Stella Hincapié, advirtió que la entrega de tierras debe realizarse con criterios técnicos.

“Se están entregando predios donde no es posible cultivar. Es fundamental tener en cuenta la vocación del suelo y no desconocer a las autoridades regionales ni a los campesinos”, señaló.

Reforma agraria

La secretaria de Desarrollo Rural del Valle, Ángela Reyes, explicó que, el objetivo es ordenar el proceso de entrega de tierras y acompañarlo con proyectos que fortalezcan la economía rural.

“Una de las apuestas de esta administración es apoyar la reforma agraria integral. Por eso impulsamos este decreto y trabajamos de la mano con la Agencia Nacional de Tierras para fortalecer los comités municipales y revisar qué proyectos productivos pueden potenciarse”, concluyó.

Con esta instalación, el departamento abre un espacio permanente para revisar, discutir y planear la implementación de la reforma agraria con la participación directa de las comunidades rurales y las entidades del Estado.