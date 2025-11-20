La red de salud pública de Cali inicia su transformación: varias sedes ya están en renovación

30 puestos y centros de salud están siendo renovados de manera simultánea, en una intervención que busca revertir años de deterioro en la infraestructura de atención primaria

La apuesta incluye mejoras estructurales (como cubiertas, redes eléctricas e hidrosanitarias, muros, pisos y carpintería) y una modernización tecnológica que permitirá elevar la calidad del servicio.

En total, la inversión asciende a más de $14 millones, financiados entre el Ministerio de Salud ($12.350 millones) y la Secretaría de Salud de Cali ($2.500 millones).

“Estamos sanando heridas profundas de abandono y proyectando a Cali hacia una red de salud pública más fuerte y moderna”, señaló el secretario de Salud, Germán Escobar, al destacar el trabajo técnico y de gestión adelantado desde el inicio de la actual administración.

De las 30 sedes contempladas, dos ya fueron entregadas, 20 avanzan en ejecución y ocho están en fase de alistamiento.

La intervención beneficiará directamente a más de 390 mil caleños, distribuidos a través de las cinco ESE: Oriente, Ladera, Norte, Centro y Suroriente. La mayor inversión está en el oriente. La ESE Oriente concentra el mayor número de proyectos:

10 puestos de salud en obra

10 en alistamiento

Con una inversión de $10.300 millones, la zona recibirá la intervención de 20 sedes, impactando a cerca de 200 mil usuarios en comunas como la 13, 14, 15 y 21, donde el primer nivel es fundamental para la atención de miles de familias.

La ladera y la zona rural también se modernizan

Recuperación pública de la salud en Cali. Ampliar

Cinco sedes de la ESE Ladera incluyendo (Polvorines, Fray Damián, Cascajal, Golondrinas y La Vorágine) están siendo intervenidas con una inversión de $1.638 millones, beneficiando a 53 mil personas en sectores de difícil acceso.

En el norte avanzan obras en los puestos de salud Popular, Puerto Mallarino y Las Ceibas, con recursos por $1.638 millones y un impacto estimado de 62 mil usuarios.

La zona centro realizará mejoras en las IPS Belalcázar y Aguablanca, que atienden a 11.300 personas, mientras que el suroriente avanza en la modernización de la IPS Unión de Vivienda Popular, un referente reciente para más de 48 mil habitantes.

Siete IPS renovadas ya están en servicio

Paralelo al plan actual, la ciudad ya recibió la entrega de siete sedes remodeladas:

Pance, Divino Niño, Polvorines, Unión de Vivienda Popular, Luis H. Garcés, la sala de urgencias del Hospital Cañaveralejo y la unidad neonatal del Carlos Holmes Trujillo.

Tres nuevos hospitales para 2026

La apuesta a largo plazo incluye la construcción de tres nuevos centros asistenciales:

Hospital de Terrón Colorado

Hospital de Antonio Nariño

Clínica de Mama en la Rivera

Las obras, que iniciarán en 2026, cuentan con recursos aprobados por más de $69. mil millones y beneficiarán a 414.000 personas.