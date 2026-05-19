Barrios y sectores con trabajos de EMCALI este martes 19 de mayo
Corte de acueducto y habrá mantenimientos en más de 15 sectores.
Acueducto
Suspensión de agua (9:00 a.m. – 9:00 p.m.)
- El Trébol (calle 55 a 57 entre carreras 24 y 24B) – habrá carrotanque.
Reparaciones
- Puertas del Sol – Calle 84 con carrera 26B
- La Selva – Calle 14 # 46B-47
- El Ingenio – Calle 14A con carrera 85
- Nápoles – Carrera 79 # 3A-21
- Caney Especial – Calle 30 con carrera 74
- Portales de Comfandi (Yumbo) – Calle 15 EN # 5-26
Trabajos especiales con suspensión
- El Troncal – Carrera 8 a 10 con calle 39 (8:00 a.m. – antes del mediodía)
- Jorge Isaacs – Calle 27 entre carreras 5 y 7 (8:00 a.m. – 11:00 p.m.)
Energía
Reparaciones
- Puerto Mallarino – Calle 15 con carrera 75 (Canal Eban)
- Granada – Av. 10N con 22 Bis
- Ricardo Balcázar – Carrera 17C con calle 18
Instalación de cable ecológico (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)
- La Flora – Calle 38N entre Av. 3N y Av. 3CN
- San Vicente – Av. 5N entre calles 24N y 28N / Calle 25N entre Av. 4N y Av. 5AN
Sin suspensión
- La Esperanza – Carrera 39 con calle 26 (desmonte de redes)
Alcantarillado
Mantenimiento y limpieza
- La Rivera – Canal Carrera 3 (calle 70 a 73)
- 12 de Octubre – Canal Cañaveralejo II (Transversal 29 con calle 44)