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19 may 2026 Actualizado 13:34

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Barrios y sectores con trabajos de EMCALI este martes 19 de mayo

Corte de acueducto y habrá mantenimientos en más de 15 sectores.

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Acueducto

Suspensión de agua (9:00 a.m. – 9:00 p.m.)

  • El Trébol (calle 55 a 57 entre carreras 24 y 24B) – habrá carrotanque.

Reparaciones

  • Puertas del Sol – Calle 84 con carrera 26B
  • La Selva – Calle 14 # 46B-47
  • El Ingenio – Calle 14A con carrera 85
  • Nápoles – Carrera 79 # 3A-21
  • Caney Especial – Calle 30 con carrera 74
  • Portales de Comfandi (Yumbo) – Calle 15 EN # 5-26

Trabajos especiales con suspensión

  • El Troncal – Carrera 8 a 10 con calle 39 (8:00 a.m. – antes del mediodía)
  • Jorge Isaacs – Calle 27 entre carreras 5 y 7 (8:00 a.m. – 11:00 p.m.)

Energía

Reparaciones

  • Puerto Mallarino – Calle 15 con carrera 75 (Canal Eban)
  • Granada – Av. 10N con 22 Bis
  • Ricardo Balcázar – Carrera 17C con calle 18

Instalación de cable ecológico (7:00 a.m. – 5:00 p.m.)

  • La Flora – Calle 38N entre Av. 3N y Av. 3CN
  • San Vicente – Av. 5N entre calles 24N y 28N / Calle 25N entre Av. 4N y Av. 5AN

Sin suspensión

  • La Esperanza – Carrera 39 con calle 26 (desmonte de redes)

Alcantarillado

Mantenimiento y limpieza

  • La Rivera – Canal Carrera 3 (calle 70 a 73)
  • 12 de Octubre – Canal Cañaveralejo II (Transversal 29 con calle 44)

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