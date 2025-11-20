Enciende la fiesta, no la tragedia: un llamado a “pensar cinco veces” antes de usar pólvora

A través de una pieza audiovisual y mensajes masivos, las autoridades llaman a la ciudadanía a evitar la manipulación irresponsable de la pólvora.

Con la llegada de diciembre y la pólvora asomándose en cada esquina, las autoridades del Valle lanzaron un llamado urgente a repensar su uso.

La campaña invita a encontrar cinco motivos para no prenderla y a disfrutar las celebraciones sin poner en riesgo la vida de nadie. Además, presenta una pieza audiovisual creada con inteligencia artificial que busca dejar claro lo que puede pasar por un solo descuido.

Un mensaje que aterriza en lo cotidiano

La historia del video (difundido por Telepacífico) retrata una escena común en cualquier barrio del Valle: música, alegría, niños jugando y, de repente, un estallido que cambia todo. Con este recurso narrativo, la campaña busca tocar fibras y mostrar que la tragedia está a un paso cuando la pólvora se manipula sin control.

La secretaria de Salud del departamento recordó que mezclar pólvora con licor, dejarla al alcance de niños o usar elementos explosivos improvisados multiplica el riesgo.

Además, insistió en que los ruidos fuertes afectan especialmente a personas con discapacidad y a las mascotas, que suelen entrar en crisis durante las festividades.

Sensibilizar antes de que empiecen las fiestas

Por eso mismo, el mensaje es anticipado: prevenir antes de que lleguen las novenas, las reuniones familiares y la temporada de fin de año. La campaña se apoya en conectores que subrayan la urgencia del llamado y la necesidad de celebrar sin poner vidas en juego.

La invitación es clara: pensar cinco veces antes de encender pólvora y optar por celebraciones responsables.