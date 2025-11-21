Fuertes lluvias generan encharcamientos y afectan la movilidad en varios corredores de Bogotá

Colombia

Las fuertes lluvias que cayeron en distintos sectores de Bogotá provocaron encharcamientos, inundaciones y afectaciones en la movilidad durante la tarde. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que se han registrado incrementos en los niveles de los canales El Virrey y el Salitre, además de problemas en redes de alcantarillado en localidades como Usaquén y Chapinero. “Todos los casos permanecen en seguimiento por parte del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo”, señaló la entidad, que no registra personas lesionadas ni daños de gran magnitud.

Puntos viales afectados

La Secretaría de Movilidad reportó encharcamientos e inundaciones en varios corredores estratégicos, generando reducción de carriles y lentitud en los desplazamientos:

Av. Cali con Av. El Dorado (Calle 26), sentido Sur–Norte

Autonorte con Calle 161, sentido Sur–Norte, en la conectante al carril central

Carrera 68 con Av. Mutis, sentido Sur–Norte

Autosur con carrera 71, sentido Occidente–Oriente

Las autoridades pidieron a los conductores manejar con precaución y evitar zonas propensas a inundaciones.

Monitoreo y atención del Distrito

El IDIGER mantiene el seguimiento en tiempo real de las precipitaciones a través del Sistema de Alerta de Bogotá, que monitorea actividad eléctrica, niveles de lluvia y el comportamiento de ríos y quebradas. Equipos del Acueducto y Movilidad continúan en verificación de puntos críticos para atender cualquier eventualidad.

La entidad recordó que Bogotá atraviesa la segunda temporada de lluvias, que se extiende hasta mediados de diciembre. Por ello recomendó:

Revisar y limpiar techos, canales y bajantes

No arrojar basura a calles o alcantarillas

Evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante tormentas eléctricas

No transitar cerca de ríos o quebradas durante lluvias intensas

Reportar cualquier emergencia a la línea 123

Las autoridades reiteraron el llamado al autocuidado y pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales del Distrito.